¿Cómo estará el tiempo este martes 23 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Vientos moderados en disminución. Inestable y frío en la cordillera. Ascenso de la temperatura en toda la región.

Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte. MIN 1°C /// MAX 12°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 11°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nublado a parcialmente nublado. Viento leve del noreste. MIN 4°C /// MAX 16°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nublado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 15°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector este. MIN 1°C /// MAX 17°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector este. MIN 3°C /// MAX 12°C


