¿Cómo estará el tiempo este martes 23 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Vientos moderados en disminución. Inestable y frío en la cordillera. Ascenso de la temperatura en toda la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del sector norte. MIN 1°C /// MAX 12°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector norte. MIN 0°C /// MAX 11°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nublado a parcialmente nublado. Viento leve del noreste. MIN 4°C /// MAX 16°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nublado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del noreste. MIN 2°C /// MAX 15°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector este. MIN 1°C /// MAX 17°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado del sector este. MIN 3°C /// MAX 12°C
