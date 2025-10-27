Cómo funcionará el Mercado Concentrador del Neuquén desde noviembre: nuevo horario y días de atención

El Mercado Concentrador del Neuquén (MCN) anunció una modificación en su esquema de atención ante la llegada de las altas temperaturas. La medida busca mejorar las condiciones de trabajo de operadores, productores y compradores, y garantizar la frescura de los alimentos durante los meses de verano.

A partir del lunes 3 de noviembre, el predio abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 6 a 11, mientras que permanecerá cerrado los sábados y domingos. El cambio apunta a aprovechar las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más bajas, y así reducir el impacto del calor sobre la actividad diaria.

Desde la administración del MCN destacaron que la decisión forma parte de una política sostenida de eficiencia y cuidado tanto de los trabajadores como de los productos que se comercializan.

Polo agroalimentario regional: frutas, verduras y productos frescos de más de 100 productores locales

Ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, el Mercado Concentrador es el polo agroalimentario más grande de la región. Allí operan más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y otros productos frescos.

El espacio está abierto tanto a comerciantes como a particulares, que pueden realizar sus compras en vehículo propio.

Además, cuenta con conexión directa mediante la Línea 2 de Cole, que llega hasta la puerta del predio con frecuencias diarias. Las unidades identificadas con el cartel MCN pueden ser seguidas en tiempo real a través de la aplicación @cole.neuquen.