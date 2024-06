Cómo saber si salió mi Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, durante junio 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se gestionan ante ANSES.-

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se gestionan ante ANSES, destinadas a un sector de la población que no puede acceder a jubilaciones ni ingresos de estas características porque no han hecho aportes al sistema previsional por diversas razones, por lo que necesitan ser contenidos mediante un sostén económico.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES pueden solicitarse de manera simple y sencilla ante el organismo previsional, estimándose que desde el inicio del trámite tienen una demora de entre tres y seis meses para su cobro.

Cómo saber si salió mi Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, de forma online

Conocer el estado del trámite de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES es simple: puede hacerse de forma online o telefónica, también desde la app Mi ANSES.

De forma online, debe hacerse mediante la página web oficial de ANSES, siguiendo estos pasos:

* Ingresar a la web de ANSES.

* Colocar el número de expediente, que debe tener 19 dígitos de la siguiente manera: 000-00-00000000-0-000-00. En el caso de aún no tener el número de expediente, se podrá consultar con el número de DNI.

Cómo saber si salió mi Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, de forma telefónica

De forma telefónica, el seguimiento de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES puede realizarse a través de un llamado al número 130, el servicio de atención del organismo previsional.

Cómo saber si salió mi Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, a través de la app

Por su parte, a través de la aplicación Mi ANSES, la consulta del estado de la Pensión No Contributiva (PNC) puede hacerse siguiendo estos pasos:

* Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave fiscal.

* Una vez dentro de Mi ANSES, seleccionar la opción «Consulta de expediente». Se mostrará en pantalla una grilla con trámites en curso.

* Para seleccionar el expediente a consultar, hacer clic sobre el número de expediente o carátula deseada