Corte de luz programado en una zona rural de Neuquén por cinco horas durante este sábado 16 de agosto

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó de un corte programado por cinco horas en la zona rural de Loncopué, este sábado 16 de agosto.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz en Loncopué

Según detallaron el EPEN, la interrupción del servicio eléctrico será de 10 a 15, «con el objetivo de instalar un reconectador en línea rural«

Precisaron que las zonas afectadas serán el Cajón El Manzano, Huarenchenque, Cajón de Almaza, Campana Mahuida, estancias aledañas y nueva urbanización.

Solicitaron «tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar».

Corte programado de luz en Centenario

Para el viernes 15 de agosto se indicó de un corte programado de 9 a 10 en Centenario, «con el objetivo de realizar tareas de montaje de línea de media tensión«.

La zona afectada fue el Parque Industrial Centenario (PIC), sector Autódromo, Perfil S.R.L., Mauad S.R.L., Transportes Águila, Planta de Agua EPAS y manzanas 48 hasta 70 inclusive.