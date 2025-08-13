ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Corte de luz programado por cinco horas en la zona del Parque Industrial de Neuquén este jueves 14 de agosto

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó que realizará trabajos de mantenimiento que implicarán un corte en el suministro eléctrico.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

Corte de luz en Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

CALF informó que realizará un corte programado de electricidad en la zona del Parque Industrial de Neuquén, el próximo jueves 14 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente cinco horas. Estas tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

El corte afectará el suministro en:

  • Parque Industrial Oeste: zona de empresas aledaña a Conquistadores del Desierto entre Trabajadores de la Industria y Luis Huergo. Estación de rebombeo EPAS-PIN Mari Menuco.
  • La interrupción será de 8:30 a 13:30

Recomendaciones durante el corte de luz en Neuquén

  • Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.
  • Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.
  • Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas:

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar.


Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

CALF informó que realizará un corte programado de electricidad en la zona del Parque Industrial de Neuquén, el próximo jueves 14 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente cinco horas. Estas tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios