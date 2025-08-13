Corte de luz programado por cinco horas en la zona del Parque Industrial de Neuquén este jueves 14 de agosto

CALF informó que realizará un corte programado de electricidad en la zona del Parque Industrial de Neuquén, el próximo jueves 14 de agosto, afectando el suministro durante aproximadamente cinco horas. Estas tareas forman parte de trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

El corte afectará el suministro en:

Parque Industrial Oeste: zona de empresas aledaña a Conquistadores del Desierto entre Trabajadores de la Industria y Luis Huergo. Estación de rebombeo EPAS-PIN Mari Menuco.

La interrupción será de 8:30 a 13:30

Recomendaciones durante el corte de luz en Neuquén

Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.

Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.

Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de CALF.

Contacto para consultas:

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con CALF llamando al 0800 333 2253, opción 1, o ingresando a https://www.cooperativacalf.com.ar.