Una bodega de Neuquén inyectará energía solar a la red eléctrica: de qué se trata el primer «usuario-generador»

EPEN anunció que habilitó el primer «usuario-generador» de Neuquén. A través de un medidor bidireccional instalado en Senillosa, una bodega inyectará energía solar a la red eléctrica. De qué se trata.

Según informó el ente provincial, se trata de un establecimiento vitivinícola “Puerta-Oeste” que opera con 19 paneles solares de 580 watts cada uno.

En este nuevo esquema, cuando el usuario consume energía de la red, se le factura como siempre; y cuando produce más de lo que consume, el excedente se inyecta a la red y se le retribuye al usuario de acuerdo al precio estipulado en el cuadro tarifario, generando un balance neto económico en su factura.

Foto: Gentileza.

“Estamos descentralizando la generación: la energía se produce directamente en el punto de consumo, como una vivienda, un comercio o una empresa pequeña o mediana, con beneficios en eficiencia técnica y ahorro económico”, destacó Mario Moya, presidente del EPEN.

Cómo se hace para convertirse en «usuario-generador» en Neuquén

Personal del EPEN estuvo a cargo de la instalación del primer medidor bidireccional de la provincia. El proyecto surgió tras el lanzamiento del programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía.

El marco normativo es dado por la reglamentación de Ley Provincial 3297, que adhiere en gran parte a la ley nacional 27.424, que permite a cada uno de los clientes de distribuidoras de energía eléctrica poder generar energía eléctrica a través de fuentes renovables -ya sea solar, eólica u otras fuentes- para su autoconsumo hasta el límite de la potencia que tiene contratada.

Para convertirse en usuario generador, desde la provincia informaron que el usuario debe contar con un «instalador calificado y matriculado en la provincia, utilizar equipamiento que cumpla con estándares de calidad y seguridad y cumplir con los procedimientos administrativos, técnicos y legales establecidos por EPEN».

En esta ocasión, Viviana Goldstein y Julio Penros, los propietarios de la bodega, obtuvieron los paneles solares para incorporar a la producción a través de un crédito de la línea Agricultura Familiar a través de la subsecretaría de Producción.

Foto: Gentileza.

Este beneficio está dirigido para empresas y productores del sector agroindustrial que realicen actividades relacionadas al sector avícola, vitivinícola (bodegas), celulosa, empaques, forestal, forrajero, frigoríficos, ganadería, mataderos, olivícola, piscicultura.

Por otra parte, deberán tener «suministros con tarifas T2, T3 y/o T4 del EPEN, o bien, en caso de existir convenios, estar bajo la prestación de otras distribuidoras eléctricas habilitadas».

El incentivo se aplicará durante ocho meses, con opción de extenderlo a 12 meses si se presenta un plan de eficiencia energética. La postulación es 100% digital, rápida y accesible y está habilitada hasta el 31 de agosto de 2025. Para acceder al formulario se puede entrar desde el siguiente link.