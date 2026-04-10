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Corte total en Cipolletti por obras en la calle Salto entre Ruta 22 y 65: cuándo se libera el tránsito

Desde el municipio explicaron que la intervención incluye derivadores y busca ordenar accesos, mejorar la seguridad vial y reducir demoras en cruces ferroviarios.

Redacción

Por Redacción

Las tareas forman parte del plan de reasfaltado y la construcción de derivadores sobre Ruta 65 y Circunvalación. Foto: municipio de Cipolletti.

Las tareas forman parte del plan de reasfaltado y la construcción de derivadores sobre Ruta 65 y Circunvalación. Foto: municipio de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti informó un corte total sobre calle Salto, en el tramo comprendido entre Ruta 65 y Ruta 22, debido a trabajos de asfalto en una intersección clave para el tránsito local y regional.

La medida se aplicó durante la jornada del jueves y, según confirmó el inspector de Vialidad Provincial, Gustavo Maximiliano Ávila a Diario RÍO NEGRO, se mantendrá hasta el sábado. En paralelo, se registran cortes parciales sobre Ruta Provincial 65 para permitir el avance de la obra.

Corte parcial Ruta 65: cómo son los desvíos y qué zonas están afectadas

Desde el organismo provincial detallaron que los desvíos se organizan a través de calle Mosconi, mientras que quienes circulan desde Fernández Oro y Cipolletti hacia Neuquén deben tomar por Vélez Sarsfield.

Las tareas forman parte del plan de reasfaltado y la construcción de derivadores sobre Ruta 65 y Circunvalación, una intervención que busca ordenar el tránsito en los accesos a la ciudad y reducir los puntos de conflicto, especialmente en los cruces ferroviarios.

La obra contempla la ejecución de dos intersecciones canalizadas en Ruta 65 y Mosconi, y en Ruta 65 y Perón. Con una inversión provincial superior a los $1.600 millones a cargo de la empresa Quidel, el proyecto apunta a mejorar la seguridad vial, según el municipio de Cipolletti, y disminuir los tiempos de viaje para optimizar la circulación de miles de usuarios que transitan a diario por el sector.

Desde el municipio solicitaron circular con máxima precaución en la zona afectada y respetar las indicaciones del personal dispuesto para ordenar el tránsito.


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El municipio de Cipolletti informó un corte total sobre calle Salto, en el tramo comprendido entre Ruta 65 y Ruta 22, debido a trabajos de asfalto en una intersección clave para el tránsito local y regional.

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