Alumno de Cipolletti amenazó de muerte a sus compañeros de escuela y se debió activar el protocolo preventivo

La comunidad educativa de Cipolletti vivió una jornada de angustia y desesperación este jueves. Un alumno de segundo año de un colegio privado lanzó una amenaza de muerte contra sus compañeros, lo que desencadenó un importante operativo de seguridad y escenas de pánico entre los padres que acudieron masivamente a retirar a sus hijos.

Un despliegue de emergencia en las puertas del colegio

Minutos después de conocerse la amenaza, el edificio escolar se vio rodeado por patrulleros de la Policía de Río Negro. La circulación de mensajes de WhatsApp entre los grupos de padres aceleró la llegada de las familias, quienes, entre la preocupación y la incertidumbre, exigían respuestas a las autoridades escolares.

Ante la gravedad del mensaje, la directora de la institución radicó la denuncia formal, lo que activó de inmediato la intervención de la Fiscalía, la Defensoría de Menores y Adolescentes, y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Los detalles del caso

El autor de las amenazas sería un menor de 13 años, por lo tanto, se trata de una persona no punible legalmente. Debido a su edad y a los protocolos vigentes para proteger la integridad de los menores involucrados, las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre el contenido específico de las amenazas.

«Se dio intervención inmediata a los organismos proteccionales para salvaguardar tanto al menor como al resto de la comunidad educativa», informaron a este medio fuentes de la justica.

Situación actual

Actualmente, el caso está bajo monitoreo constante de los organismos de niñez y el Ministerio Público Fiscal. Aunque la situación en el colegio Estación Limay se encuentra controlada, se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir respecto a la escolaridad del alumno y el acompañamiento psicológico para el grupo afectado.

El antecedente de Santa Fe

El hecho que sacudió una institución educativa del Alto Valle se da a pocas semanas de que un estudiante de 15 años ingresó armado a la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de la ciudad de San Cristóbal, Santa Fe, y abrió fuego. Por el ataque, Ian Cabrera de 13 años murió y otros 8 resultaron heridos, 2 de ellos derivados a Rafaela.

El atacante fue detenido y la causa está en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo. El menor no será juzgado según la nueva Ley Penal Juvenil, que recién entrará en vigencia en el mes de septiembre.



