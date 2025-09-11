Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 11 de septiembre 2025

Atención, viajeros: los pasos fronterizos entre Argentina y Chile desde Neuquén y Río Negro operan con demoras y posibles cierres este jueves 11 de septiembre 2025. El pronóstico de inestabilidad en la cordillera de la Patagonia obliga a consultar el estado de las rutas en tiempo real, antes de emprender el viaje.

Por eso, a continuación, repasamos el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este jueves 11 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este jueves 11 de septiembre 2025?

Jueves 11DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

¡Viajá tranquilo!

Paso Pino Hachado: jueves 11 de septiembre 2025

PASO Habilitado partir de las 11:00hs. Transitable con precaución

partir de las 11:00hs. Transitable con precaución Sectores con hielo y equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: jueves 11 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

en horario normal, transitable con precaución. Horario: ARG – 9 a 18 / CHI – 8 a 17.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: jueves 11 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

en horario normal, transitable con precaución. Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): jueves 11 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

en horario normal, transitable con precaución. Horario: ARG – 9 a 19.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: jueves 11 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitabilidad restringida .

en horario normal, . Calzada mojada. Posible formación de hielo.

Pronóstico de lluvia, neviscas y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: jueves 11 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general.

al tránsito en general. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este jueves 11 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este jueves 11 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Ingreso de aire húmedo.

Lluvias y nevadas de variada intensidad.

Se mantienen las condiciones hasta el miércoles.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: jueves 11 de septiembre 2025

Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este jueves 11 de septiembre 2025: