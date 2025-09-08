Una semana a puro viento en el Alto Valle: las ráfagas alcanzará los 80 km/h, el detalle día a día

Una semana de persistente viento se anticipa para el Alto Valle, con ráfagas que serán una constante a lo largo de los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan condiciones ventosas, con predominio de jornadas templadas y algunas probabilidades de lluvia. El detalle día a día.

Para este lunes 8 de septiembre, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 6°C. El viento soplará del oeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 Km/h, sin probabilidad de precipitaciones en Neuquén y Roca.

El martes el pronóstico indica un ascenso térmico en Neuquén capital y alrededores: la máxima alcanzará los 20°C y la mínima los 10°C. El viento, proveniente del noroeste, mantendrá ráfagas de hasta 50 Km/h. Además, se esperan lloviznas por la tarde.

Un miércoles con lluvias en el Alto Valle: la previa de un fin de semana con viento y calor como protagonistas

El miércoles 10 de septiembre se espera la llegada del viento más fuerte en el Alto Valle. Las ráfagas del sudoeste podrían alcanzar los 78 Km/h, con velocidades sostenidas de 42 a 50 Km/h.

La temperatura máxima será de 19°C y la mínima de 11°C, con 40% de probabilidad de lluvia por la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorean el estado del tiempo.

Este jueves presentará una leve mejora en las condiciones de viento. Las ráfagas del Norte alcanzarían los 50 Km/h, con velocidades medias de 13 a 30 Km/h. La temperatura máxima se elevará hasta los 21°C, con una mínima de 6°C. No se esperan precipitaciones para este día en Neuquén capital.

Y para el viernes el viento retomará algo de intensidad en Neuquén capital. Se pronostican ráfagas del Norte de entre 50 y 60 Km/h, con velocidades de 32 a 40 Km/h. Las temperaturas serán agradables, con una máxima de 23°C y una mínima de 10°C. No hay probabilidad de lluvias para esta jornada.



