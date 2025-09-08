Activan alerta por viento fuerte, tormentas y granizo en seis provincias este lunes

Alerta por tormenta y granizo lluvia para este martes en Neuquén y Río Negro: los peores horarios

El mal clima se mantiene este lunes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte, tormenta y granizo en varias provincias. Te contamos acá los detalles.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Jujuy y Salta, principalmente en la cordillera.

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

Alerta hoy por tormentas y granizo: cuatro provincias afectadas

El SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Con Agencia de Noticias Argentinas.