Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 12 de septiembre 2025
Conocé acá el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina - Chile, este viernes 12 de septiembre 2025. Repasamos las condiciones y las recomendaciones oficiales, si viajás hoy desde la Patagonia.
Atención, viajeros: los pasos fronterizos entre Argentina y Chile desde Neuquén y Río Negro operan con demoras y posibles cierres este viernes 12 de septiembre 2025. El pronóstico de inestabilidad en la cordillera de la Patagonia obliga a consultar el estado de las rutas en tiempo real, antes de emprender el viaje.
Por eso, a continuación, repasamos el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este viernes 12 de septiembre 2025.
Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este viernes 12 de septiembre 2025?
Viernes 12 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.
¡Viajá tranquilo!
Paso Pino Hachado: viernes 12 de septiembre 2025
- PASO Habilitado egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h. Transitable con precaución
- Sectores con hielo y equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma: viernes 12 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO transitable con precaución.
- Horario: egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum: viernes 12 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO de 8h a 20h. Transitable con precaución.
- Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.
- Probable formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen): viernes 12 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.
- Horario: de 8h a 20h
- Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré: viernes 12 de septiembre 2025
- PASO HABILITADO egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h, Transitable.
- Calzada mojada. Posible formación de hielo.
- Pronóstico de lluvia, neviscas y aguanieve.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen: viernes 12 de septiembre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general.
- Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
- Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.
Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este viernes 12 de septiembre 2025?
Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este viernes 12 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:
- Ingreso de aire húmedo.
- Lluvias y nevadas de variada intensidad.
- Se mantienen las condiciones hasta el miércoles.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: viernes 12 de septiembre 2025
Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este viernes 12 de septiembre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
