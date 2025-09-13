Cruce a Chile: Condiciones y atención en los pasos fronterizos hoy, 13 de septiembre 2025

Atención, viajeros: los pasos fronterizos entre Argentina y Chile desde Neuquén y Río Negro operan con demoras y posibles cierres este sábado 13 de septiembre 2025. El pronóstico de inestabilidad en la cordillera de la Patagonia obliga a consultar el estado de las rutas en tiempo real, antes de emprender el viaje.

Por eso, a continuación, repasamos el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este sábado 13 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este sábado 13 de septiembre 2025?

Sábado 13 DE SEPTIEMBRE 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa. Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

Paso Pino Hachado: sábado 13 de septiembre 2025

PASO Habilitado egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h. Transitable con precaución

egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h. Transitable con precaución Sectores con hielo y equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: sábado 13 de septiembre 2025

PASO HABILITADO transitable con precaución.

transitable con precaución. Horario: egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: sábado 13 de septiembre 2025

PASO HABILITADO de 8h a 20h. Transitable con precaución.

de 8h a 20h. Transitable con precaución. Centro de frontera habilitado. Dos horarios de barcaza.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): sábado 13 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

en horario normal, transitable con precaución. Horario: de 8h a 20h

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: sábado 13 de septiembre 2025

PASO HABILITADO egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h, Transitable.

egreso de 8h a 19h e ingreso de 8h a 20h, Calzada mojada. Posible formación de hielo.

Pronóstico de lluvia, neviscas y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: sábado 13 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general.

al tránsito en general. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este sábado 13 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este viernes 12 de septiembre 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Ingreso de aire húmedo.

Lluvias y nevadas de variada intensidad.

Se mantienen las condiciones hasta el miércoles.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 13 de septiembre 2025

Si circulás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina Con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades de Vialidad Nacional advierten este sábado 13 de septiembre 2025: