Cuánto cobrarán jubilados y pensionados con el aumento y el bono en marzo 2023

De la mano de Fernanda Raverta, directora de Anses, y Sergio Massa, ministro de Economía, el gobierno nacional activó algunos beneficios económicos para jubilados y pensionados, que comenzarán a aplicarse en marzo próximo. Uno de ellos es el bono de 45 mil pesos para el sector, que anticiparon estará fraccionado en tres partes.

Este refuerzo de ingresos que brindará Anses cuenta con un monto viable, que cambiará según los ingresos de cada titular.

Según explicaron Raverta y Massa, el bono será de 15 mil pesos por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta 1 haber mínimo e irá decreciendo progresivamente hasta los 5 mil para quienes cobren hasta dos jubilaciones mínimas.

Las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a: pensión Universal para el Adulto Mayor; pensión no Contributiva por Vejez; pensión no Contributiva por Invalidez; pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os; pensiones Graciables a cargo de ANSES; y otras Pensiones no Contributivas.

El bono busca «mejorar el ingreso» y generar una recuperación del sector, que Massa señaló como «algo central para el funcionamiento del mercado interno» y para «mejorar la calidad de vida de los jubilados». «El sentido del bono es que sea una mejora que sirva para paliar los efectos de la inflación en su vida cotidiana” concluyó el titular de Economía.

Además, las jubilaciones percibirán un incremento del 17,04% por la ley de Movilidad, por lo que desde el gobierno indicaron que «ninguna jubilación quedará por debajo del mínimo de 73 mil pesos».

De cuánto es el aumento para jubilados en marzo de 2023

El incremento que tendrán las asignaciones, jubilaciones y pensiones en marzo será del 17,04% y se concreta como el primero de los cuatro que se presentarán este año. Esta actualización ingresos beneficiará a 6,1 millones de jubilados.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo 2023

Con el incremento de marzo, del 17,04%, las jubilaciones mínimas pasarán de los 50.124 pesos a los 58.665, mientras que los beneficiarios que perciben dos ingresos mínimos pasarán a cobrar de $ 100.248 a $ 117.330. Con el bono mensual, los haberes quedarán de la siguiente manera hasta junio 2023: