Decretaron asueto en Neuquén para las fiestas de Fin de Año: el detalle para Navidad y Año Nuevo

El Gobierno de la Provincia del Neuquén estableció los asuetos administrativos para las festividades de fin de año 2025 y principios de 2026. Las fechas designadas son el 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y el 2 de enero de 2026, según informaron fuentes oficiales.

La medida, que beneficia al personal de la administración pública provincial centralizada y a los entes descentralizados, fue formalizada a través del Decreto 1691/2025, que lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa.

La provincia busca que las familias neuquinas puedan disponer de más tiempo para el encuentro y los preparativos de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Según se indicó en el decreto, estas festividades son propicias para favorecer reuniones familiares, incluyendo el acercamiento de seres queridos que residen en lugares distantes, y facilitar los traslados y celebraciones.

Servicios esenciales garantizados durante el asueto en Neuquén

El decreto aclara que cada ministerio tendrá la responsabilidad de determinar expresamente qué personal esencial quedará exento del alcance de la norma, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios fundamentales para la comunidad.

Además, se especifica que la disposición no aplica a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras.

La normativa también establece la suspensión de los plazos hábiles administrativos para las fechas consignadas. Los asuetos se combinan con fines de semana, generando períodos extendidos de descanso alrededor de ambas celebraciones.