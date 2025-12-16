ESCUCHÁ RN RADIO
Asueto de Fin de Año: en Río Negro será feriado 24 y 31 de diciembre

El gobernador Alberto Weretilneck firmó en las últimas horas el decreto que establece la medida para todos los trabajadores estatales.

Redacción

Los estatales de Río Negro no trabajarán los miércoles 24 y 31 de este mes y, al igual que en años anteriores, se mantendrán las guardias para garantizar los servicios esenciales en la provincia.

En las últimas horas el gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto que dispone la medida para el «personal de la Administración Pública de la Provincia de Río Negro» e invita a «los demás Poderes del Estado y a los Municipios» a que adhieran a lo establecido.

En los considerandos del decreto se indicó que se busca «posibilitar las reuniones familiares que se realizan con motivos de la celebración de Navidad y Año Nuevo, se entiende facilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos».

Al igual que en años anteriores se mantendrán las guardias en los servicios esenciales durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.


