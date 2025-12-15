Asueto de Fin de Año: el Gobierno confirmó feriado para estatales los días 24 y 31 de diciembre

El personal de la Administración Pública Nacional (APN) gozará de asueto los días 24 y 31 de diciembre de 2025. La medida, oficializada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 883/2025, busca facilitar el traslado y la reunión familiar en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, establece que los trabajadores estatales quedan liberados de concurrir a sus lugares de trabajo en estas fechas.

Las excepciones y servicios esenciales al feriado del 24 y 31 de diciembre

La disposición del asueto presenta una excepción clave y establece la obligación de mantener servicios mínimos en áreas críticas:

Entidades exceptuadas: La medida no aplica a entidades bancarias, empresas ni a las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras. Esto implica que la actividad financiera se desarrollará con normalidad.

Servicios esenciales: Los titulares de cada jurisdicción deberán determinar el personal que deberá prestar servicios de guardia mínimos para asegurar el cumplimiento de las prestaciones indispensables para la población. Esto incluye áreas críticas como salud, seguridad y atención ciudadana.

El decreto se fundamenta en las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el funcionamiento de la administración pública y entró en vigencia a partir de su publicación. La norma aplica a todos los organismos de la administración centralizada y descentralizada del Estado nacional.