Día de la Madre: cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago en octubre 2025

Mercado Pago renovó sus beneficios en octubre 2025, ofreciendo más oportunidades para celebrar el Día de la Madre. Con promociones exclusivas en supermercados, farmacias, entretenimiento y transporte, la app suma planes de financiación y descuentos en distintas categorías. Los detalles en esta nota.

Cómo aprovechar los beneficios de Mercado Pago en octubre 2025

–Supermercados con descuentos de hasta 30%–

Pagando con QR y utilizando el dinero disponible en cuenta, los usuarios pueden acceder a descuentos del 15% al 30% en supermercados de todo el país, tanto en el AMBA como en el interior. Entre las cadenas adheridas se encuentran Coto, Carrefour, ChangoMas, Día, Vea, La Anónima, Super Mami, Átomo, Cooperativa Obrera y La Reina. Además, se ofrecen descuentos de hasta el 15% abonando con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en Disco, Vea y Jumbo, con un tope de $6.000 por semana. En esos mismos supermercados, los usuarios pueden obtener un 25% de descuento utilizando NFC, con un límite de $8.000. Además, los usuarios pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online. Quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000.

–Beneficios y financiamiento con la tarjeta de crédito–

Los usuarios que poseen la tarjeta de crédito de Mercado Pago pueden acceder a 3 cuotas sin interés en todas sus compras realizadas en Mercado Libre y en pagos a comercios con QR de Mercado Pago, para compras superiores a 30 mil pesos. Además, habrá 25% de descuento en Mercado Libre en artículos seleccionados por el Día de la Madre. La nueva tarjeta de crédito de Mercado Pago ofrece también descuentos con reintegros del 20%, 30% y hasta 40% en combustible, transporte y supermercados.

–Promociones por Día de la Madre–

Para agasajar a las madres en su día, los usuarios de Mercado Pago contarán con descuentos y promociones abonando con QR:

● Open Sports: 15% de descuento (tope $30.000) los días 15 y 16 de octubre.

● Las Margaritas: 25% de descuento sin tope el 19 de octubre.

● La Parfumerie: 30% de descuento (tope $15.000) y 9 cuotas sin interés, el 17 y 18 de octubre.

● Ganga Home: Hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

● Selú: 30% de descuento (tope $12.000) y 6 cuotas sin interés.

● Pigmento: Hasta 12 cuotas sin interés.

● Juanita Jo: 20% de descuento (tope $20.000, mínimo $80.000) y 6 cuotas sin interés los días 16 y 17 de octubre.

● Yagmour: 20% de descuento (tope $8.000) del 13 al 19 de octubre.

● Fila: 15% de descuento (tope $15.000) el 17 y 18 de octubre.

● Adidas: 20% de descuento con QR (tope $30.000) todos los miércoles. Además, tendrán la posibilidad de financiarse con 3,6, 9 y 12 cuotas sin interés.

● Seven Sports: 20% de descuento con QR (tope $6.000) los miércoles.

● DC Shoes y Roxy: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

● Indian: 10% de descuento (tope $10.000, mínimo $50.000) y 3 cuotas sin interés del 14 al 16 de octubre.

● La Martina y Complot: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

● VER: 9 y 12 cuotas sin interés de miércoles a sábado.

● Infinit Eyewear: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online

–Farmacias y belleza–

● Farmacity: Hasta 10% de descuento abonando con la tarjeta prepaga o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago los días miércoles en Farmacity, Simplicity y Get the Look (tope $2.500 por usuario y por día). Asimismo, los usuarios mayores a 65 poseen 30% de descuento el mismo día pero con tope de $3.000

● Farmacias Selma: 15% de descuento los martes 7, 21 y 28 de octubre con dinero en cuenta (tope $6.000, compra mínima $40.000, máximo 3 transacciones).

● Pharma (CABA): Hasta 30% de descuento + 15% adicional con cupón y dinero en cuenta del 20/10 al 26/10.

● Lidherma: 20% de descuento los lunes, martes y miércoles con tope $6.000 pagando con QR.

● Juleriaque: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.

–Entretenimiento y viajes–

● Cinemark: 2×1 en entradas los lunes y martes pagando con dinero en cuenta.

● Cinemacenter: 2×1 en entradas y balde de pochoclos de regalo pagando con la tarjeta Prepaga de Mercado Pago.

● Temaikén: 2×1 en entradas pagando con dinero en cuenta y cuotas sin tarjeta.

● Despegar: 10% de descuento en tienda online todos los días con tope $75.000 en paquetes a Mendoza hasta 19 de octubre.

● Deturista: 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago en la tienda online.

● Plataforma 10: 3 cuotas sin interés pagando con cuotas sin tarjeta en la tienda online.

–Transporte–

● Para viajes en subte y colectivo, los usuarios podrán acceder a un reintegro del 20% con un tope de $12.000 por mes abonando con la tarjeta prepaga física o con la tarjeta de crédito de Mercado Pago.

–Alimentos–

● The Food Market: 25% de descuento los domingos y lunes, abonando con dinero en cuenta. Tope de reintegro: $15.000. Monto mínimo de compra: $50.000.

Mercado Pago: cómo aprovechar los beneficios en octubre 2025

Abrir la app de Mercado Pago.

Ingresar en la sección “Beneficios”.

Revisar los rubros, días y condiciones según la ubicación.

Para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección Tarjeta Prepaga y luego seleccionar “Descubrí los beneficios de tu tarjeta”.