Recetas y médicos en tu celular: la nueva función de Mercado Pago enciende alarmas en Neuquén

En Neuquén, el lanzamiento de la función “Dr. Virtual” de Mercado Pago despertó inquietudes en el ámbito de la salud. «Nos preocupa más la salud del paciente que la realidad del médico”, sostuvo la presidenta del Colegio Médico, Mariela Echenique, quien planteó que «la propuesta no es mala», sino que «alguien tiene que regular esto».

Neuquén cuestiona la nueva función de Mercado Pago para consultas médicas

El debate se encendió cuando trascendió que la plataforma ofrece consultas médicas por $4.990 al mes. Echenique explicó que, en un principio, la inquietud se centró en los honorarios: “A finales de la semana pasada, el enfoque era cómo el médico iba a cobrar 5 mil pesos que es lo que ofrece la plataforma”, informó en una entrevista con Radio Capital.

La titular del Colegio advirtió que ese valor es muy inferior al costo real de la atención en consultorio, que ronda los $30.000. “Entendemos que la plataforma recauda a raíz de juntar números de inscritos y con eso tendrían los honorarios que entendemos que son menores, de ínfimos valores”, cuestionó.

Dudas en Neuquén sobre la calidad y el control de los profesionales

La presidenta del Colegio señaló que no existe claridad sobre la formación de quienes atienden en “Dr. Virtual”. “No conocemos si están recibidos, queremos pensar que sí. No hay una explicación clara en la plataforma, al menos, de inicio”, advirtió.

Además, alertó sobre los riesgos de que se ofrezcan prácticas médicas sin supervisión. “Desconocemos si hay control en los profesionales. Entendemos que se puede acceder a una receta médica, lo que nos preocupa es que también se ofrecen certificados, cualquier acto médico”, señaló.

Los servicios que ofrece la nueva función de Mercado Pago.

Sin embargo, afirmó: “Creemos que esto nos empuja a avanzar, la propuesta no es mala. El tema es que alguien tiene que regular esto. Debería estar el Estado rigiendo el orden de esa plataforma”.

Qué ofrece “Dr. Virtual” y cómo funciona la plataforma médica

La periodista especializada en tecnología Irina Sternik detalló en una entrevista con Urbana Play que se trata de «una función que está disponible desde el 2022 pero de manera escondida».

Sternik comentó que es un servicio tercerizado por la empresa Dr. Red. “Por 5 mil pesos accedés a teleconsultas por un resfrío, por ejemplo. Podes acceder a un médico general, cardiología clínica, dermatología, ginecología…”, precisó.

Además, la herramienta incluye orientación nutricional y psicológica, junto con la posibilidad de obtener recetas médicas y comprar medicamentos de venta libre. “Ofrece servicio médico las 24 horas. Vos podés llamar a las 3 de la mañana y atenderte con un médico clínico”, agregó la especialista.