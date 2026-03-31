El estado de las rutas del Valle Inferior de Río Negro luego del temporal: qué anunció Vialidad

La fuerte tormenta que azotó a Viedma y alrededores entre la noche del lunes y la madrugada de este martes dejó serias complicaciones en rutas de la región. Después de las intensas lluvias, Vialidad Rionegrina alertó sobre el estado crítico de distintos caminos de la zona del Valle Inferior, donde se recomienda circular con extrema precaución.

Las consecuencias más graves presentan acumulación de agua, barro e incluso sectores socavados que representan un riesgo para los conductores.

Rutas complicadas y restricciones en Río Negro a causa del temporal

El organismo informó este martes que entre los tramos afectados se encuentra la Ruta Provincial 1, entre La Lobería y el acceso a Puerto San Antonio Este, consectores anegados y deterioro de calzada.

También se reportaron problemas en la Ruta Provincial 50, en el tramo que va desde el empalme de la Ruta 53 a la Ruta 55, donde el agua acumulada y el barro dificultan la circulación normal.

En la Ruta Provincial 52 también se solicitó extrema precaución por presencia de agua y barro sobre la calzada, en el tramo que comprende desde el empalme de la Ruta Nacional 3 hasta Punta Mejillon.

En otros casos, como la Ruta Provincial 53 (Meridiano V – RN 251) y la Ruta Provincial 88 (RP51 – La Lobería), se indicó que solo pueden transitar vehículos tipo pick up, debido al estado del camino.

Recomendaciones para circular en el Valle Inferior de Río Negro

Ante este escenario, Vialidad Rionegrina reiteró una serie de recomendaciones para quienes deban transitar por rutas afectadas:

Respetar velocidades máximas y señalización

Circular con extrema precaución en zonas con agua sobre la calzada

Utilizar siempre cinturón de seguridad

Mantener luces bajas encendidas

No consumir alcohol al conducir

Las autoridades advirtieron que las condiciones pueden cambiar rápidamente y pidieron evitar viajes innecesarios hasta que mejore el estado de los caminos.