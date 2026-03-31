Impactante tormenta en Viedma: un espectáculo de rayos iluminó la noche y dejó 45 milímetros de lluvia

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a Viedma entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, con un incesante despliegue de rayos que convirtió el cielo en un verdadero espectáculo natural. El fenómeno, que había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), finalmente se cumplió con lluvias intensas que generaron complicaciones en distintos sectores de la ciudad.

Según informó la Municipalidad de Viedma, se registraron 45 milímetros de precipitación en el ejido urbano en un lapso de apenas cuatro horas y media, entre las 20 y las 00:30. La magnitud del temporal motivó un amplio operativo de contingencia que se extendió hasta entrada la madrugada.

Diversas áreas municipales trabajaron de manera coordinada en el territorio, entre ellas Desarrollo Social, Tránsito, Servicios Públicos, Obras Públicas y Defensa Civil, con la participación de alrededor de 40 agentes. El despliegue permitió atender las demandas surgidas durante la emergencia climática, especialmente en los sectores más afectados.

El impacto más fuerte se registró en zonas periféricas, con asistencia a familias y una evacuación preventiva

Desde Desarrollo Social se indicó que fue necesaria la evacuación preventiva de una familia, además de la asistencia a varios grupos familiares en zonas periféricas, donde el impacto de las precipitaciones fue más significativo.

En paralelo, se destacó que los dispositivos de respuesta funcionaron correctamente y que las tareas de limpieza y mantenimiento realizadas con anterioridad resultaron clave para facilitar el escurrimiento del agua acumulada tras la tormenta. No obstante, un factor que complicó el drenaje fue la pleamar registrada durante la noche en el río, lo que ralentizó el desagote pluvial.

Con el cese de las alertas emitidas por el organismo nacional, durante la mañana de este martes los equipos municipales continuaban con tareas de relevamiento, control y detección de situaciones que requieran intervención.