El Papa León XIV se despide de una Argentina con alertas por tormenta y viento: ¿el clima afectará su último recorrido?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que este miércoles, jornada marcada por la despedida del papa León XIV, se registrará una combinación de fenómenos severos en varias provincias del país.

El organismo anticipó que, si bien la advertencia alcanza a amplias zonas de Argentina, las inclemencias no afectarán de lleno al territorio que el Sumo Pontífice recorrerá antes de su partida.

Las alertas activas en Argentina: qué zonas alcanza

Este miércoles 11 de noviembre rige una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Jujuy. El área experimentará precipitaciones aisladas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de entre 20 y 50 mm, los cuales podrían superarse de forma puntual.

También se espera un fuerte temporal de viento. Las provincias bajo alerta por este fenómeno son dos de la Patagonia: Santa Cruz y Tierra del Fuego. El pronóstico anticipa vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 80 km/h y ráfagas que alcanzarán o hasta superará los 90 km/h.

El tiempo en los lugares que visitará el Papa este miércoles 11 de noviembre

En el cierre de su gira por la Argentina, el papa León XIV visitará este miércoles 11 de noviembre la cárcel de Devoto y, más tarde, celebrará una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, previo a emprender su vuelo hacia Lima (Perú).

Para la jornada se prevén condiciones de clima templado a cálido, cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones aisladas en las distintas paradas del trayecto: