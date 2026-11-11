Julio Valente dará una capacitación en Roca este lunes: «La actividad inmobiliaria es de captación, no de comercialización»

El próximo lunes 16 de noviembre, General Roca recibirá a Julio Valente, formador, conferencista y consultor especializado en desarrollo profesional inmobiliario, quien brindará una capacitación y taller para corredores y agentes del sector. Bajo el título “Mercado Inmobiliario | Captar para Vender”, la jornada propone revisar las estrategias para captar propiedades, construir relaciones de confianza con vendedores y compradores y mejorar cada instancia del proceso comercial, desde el primer contacto hasta el cierre de una operación.

Mercado Inmobiliario | Captar para Vender: los datos de la jornada

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Fecha: lunes 16 de noviembre.

lunes 16 de noviembre. Horario: de 9:00 a 13:30.

de 9:00 a 13:30. Lugar: Auditorio de Diario RÍO NEGRO, 9 de Julio 733, General Roca.

Auditorio de Diario RÍO NEGRO, 9 de Julio 733, General Roca. Destinatarios: corredores y agentes inmobiliarios.

corredores y agentes inmobiliarios. Modalidad: capacitación y taller de cuatro horas y media.

capacitación y taller de cuatro horas y media. Incluye: material de trabajo y catering.

material de trabajo y catering. Entrada: $90.000 (precio promocional de preventa).

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Primer bloque: los secretos de la captación, el punto de partida del negocio inmobiliario

«La actividad inmobiliaria es una actividad de captación y no de comercialización». Esta es una de las principales premisas que plantea Valente y sobre la que construirá el primer bloque de su exposición.

Para fundamentar esta afirmación, el especialista recupera dos referencias del sector. Por un lado, la National Association of Realtors (NAR), de Estados Unidos, sostiene que dos terceras partes del tiempo disponible de un corredor inmobiliario deberían destinarse a la captación. Por otro, Gary Keller, autor de The Millionaire Real Estate Agent (El agente inmobiliario millonario), plantea la necesidad de dedicar tres horas cada mañana, de lunes a sábado, a esta tarea.

A partir de estos conceptos, el primer bloque, titulado “Los secretos de la captación”, abordará cómo desarrollar un sistema de trabajo que permita generar oportunidades de manera sostenida, en lugar de depender exclusivamente de los contactos ocasionales o de las propiedades que llegan al corredor.

Entre los contenidos se encuentran los dos modelos de negocios inmobiliarios, los pasos para construir un proceso de captación que se repita en el tiempo y la definición de una marca personal. También se trabajará sobre las propuestas de valor para vendedores y compradores y la construcción de confianza mediante conductas consistentes, reseñas de Google y contenidos de valor en Instagram.

La capacitación profundizará en las entrevistas de captación y los criterios para calificar a un prospecto.

Otro eje estará puesto en la organización comercial. Valente desarrollará herramientas para identificar y trabajar sobre el círculo de influencia, construir una base de datos, implementar sistemas de seguimiento y utilizar una carpeta de precaptación antes de la primera entrevista con un potencial vendedor.

La capacitación también profundizará en las entrevistas de captación y los criterios para calificar a un prospecto. Entre ellos, que el propietario esté motivado, acepte un precio competitivo, trabaje bajo un acuerdo de exclusividad y reconozca los honorarios establecidos por el Colegio Profesional.

Finalmente, se abordarán la estrategia de precios, el plan de comercialización del inmueble, los compromisos que debe asumir el corredor y el cierre del acuerdo. El recorrido continuará con el proceso de comercialización, el acompañamiento hasta la escritura, las encuestas de satisfacción, la obtención de reseñas y los planes de seguimiento para volver a iniciar el ciclo de captación.

Segundo bloque: las actividades clave en la venta inmobiliaria, ¿lo sabés pero lo hacés?

«¿Cuántas operaciones no concreté porque dejé de hacer algo que sabía perfectamente que tenía que hacer?». Con este interrogante, Valente propone cambiar el eje de la segunda parte de la capacitación.

Bajo el título “Las actividades clave en la venta inmobiliaria: lo sabés, ¿pero lo hacés?”, el especialista parte de una premisa: los corredores y agentes conocen, en términos generales, el proceso de corretaje inmobiliario. Por eso, el objetivo no será repasar definiciones, sino poner bajo la lupa las prácticas cotidianas y las omisiones que pueden hacer perder una operación.

La exposición recorrerá seis momentos críticos del proceso, desde la captación exclusiva hasta la escritura. Uno de los primeros puntos será la presentación de las propiedades: por qué publicar un inmueble sin prepararlo adecuadamente implica resignar valor, cómo evaluar un aviso en apenas diez segundos y por qué publicar y esperar no constituye una verdadera estrategia de comercialización.

También se trabajará sobre la auditoría comercial de las propiedades, la planificación de las acciones durante doce semanas y la importancia de diagnosticar el proceso de venta antes de recomendar una reducción de precio. Para ello, se analizarán situaciones concretas, como la de una propiedad que recibió ocho visitas sin generar ofertas.

Por qué publicar un inmueble sin prepararlo adecuadamente implica resignar valor, cómo evaluar un aviso en apenas diez segundos y por qué publicar y esperar no constituye una verdadera estrategia de comercialización: preguntas que buscará responder Valente en su charla.

Otro eje estará centrado en la relación con los potenciales compradores. Se abordarán la gestión de consultas, la preparación de las visitas, la identificación de distintos perfiles de compradores y las técnicas para conducir un recorrido sin limitarse a enumerar características del inmueble. La propuesta es aprender a reconocer señales de compra, transformarlas en preguntas y comprender las objeciones antes de responderlas.

El seguimiento también tendrá un lugar destacado. Desde la utilización de las hojas de visita para identificar patrones hasta la diferencia entre un contacto que aporta valor y un mensaje vacío, se analizarán las herramientas para transformar el interés inicial en una conversación concreta de cierre.

La última parte estará dedicada a la negociación: cómo pasar de una expresión de interés a una propuesta formal, qué aspectos considerar al momento de una reserva y cómo intervenir en una contraoferta. En este tramo, Valente pondrá el acento en el rol del corredor como mediador entre las partes y en la responsabilidad de acompañar la operación incluso después de acordada la reserva, para evitar dificultades que puedan frustrar la escritura.

El bloque cerrará con un ejercicio orientado a identificar las omisiones que cada profesional necesita corregir en su propia práctica. El desafío, en definitiva, no será incorporar más conocimientos, sino aplicar de manera consistente aquellos que ya forman parte de su trabajo.

¿Quién es Julio Valente?

Julio Valente es formador, conferencista y consultor especializado en desarrollo profesional inmobiliario. Cuenta con más de veinte años de experiencia acompañando a corredores, equipos y marcas en el desarrollo de sus estrategias comerciales, profesionales y personales.

Además, dirige CRS Argentina y Uruguay, una red internacional de capacitación inmobiliaria orientada al desarrollo de profesionales del sector. A lo largo de su trayectoria ha trabajado junto a cientos de agentes y corredores, con foco en la mejora de sus resultados, la profesionalización de sus prácticas y la construcción de negocios inmobiliarios sostenibles.