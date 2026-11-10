Visita a la cárcel de Devoto y multitudinaria misa en Luján: así va a ser el último día del papa León XIV en Argentina

El papa León XIV encamina las últimas horas de su histórica visita apostólica a la Argentina, un recorrido que movilizó a multitudes en Buenos Aires y Córdoba, y que tendrá su cierre este miércoles 11 de noviembre con un fuerte contenido social y pastoral. De acuerdo con la agenda oficial, la jornada final comenzará temprano por la mañana con la presencia del Pontífice en el ámbito carcelario, para luego dar paso a la gran celebración de despedida en territorio bonaerense.

Las actividades del día se articularán en torno a gestos de cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad, replicando el espíritu de servicio que el Papa marcó a lo largo de su estadía en el país. Monseñor Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, adelantó a Infobae que la misa conclusiva tendrá una intención especial enfocada en la caridad. Según sus palabras, la Virgen de Luján manifiesta desde 1630 una predilección absoluta por «los más pobres, los más marginados, los que más sufren».

El desarrollo de esta última jornada papal pondrá el broche de oro a lo que fue una conmovedora visita, que incluyó una masiva vigilia juvenil denominada «¡Ánimo, levántate!» realizada en el Monumento a los Españoles ante un millón de fieles y con la presencia artística de reconocidos artistas como Valentino Merlo, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen.

La visita al Complejo Penitenciario de Devoto y el traslado a Luján

La última jornada del viaje apostólico comenzará a las 8 de la mañana, momento en el cual el papa León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Devoto. Esta escala marcará un momento de alto contenido humano, en sintonía con las recientes advertencias que el Pontífice pronunció en Córdoba sobre la necesidad de atender las urgencias sociales, al sostener que «el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta», al igual que «la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna».

Según infobae, el Pontífice compartirá una ceremonia de media hora con los 75 presos que quedaron alojados luego de que el resto fuera trasladado al nuevo penal de Marcos Paz el mes pasado por orden del Ejecutivo nacional.

Será una actividad con la participación de integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades penitenciarias en el gimnasio de la cárcel. Según el medio nacional, no está previsto que el Papa le realice el tradicional lavado de pies.

Finalizada su recorrida por el penal, el Santo Padre se trasladará hacia la ciudad de Luján, donde su arribo está programado para las 9:20. En ese punto, el Papa subirá al papamóvil para realizar un extenso recorrido por las calles aledañas y saludar de cerca a los peregrinos que llegarán desde distintos puntos del país.

A las 10 dará inicio la santa misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, configurándose como el acto central del último día en suelo argentino. Además del gobernador Axel Kicillof y el resto de autoridades provinciales, se espera que por parte de Nación encabece la comitiva el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Las ofrendas de los sectores populares y el tejido social en el altar

La liturgia de despedida en Luján romperá con los protocolos habituales al otorgar un lugar sumamente privilegiado a los pies del altar a personas y comunidades asistidas por Cáritas en todo el país. Estos representantes tendrán a su cargo la entrega de las ofrendas, simbolizando diversas dimensiones de la vida comunitaria como el trabajo, la educación popular, la agricultura familiar, la recuperación de adicciones y la identidad de los pueblos originarios.

El profundo arraigo territorial de los elegidos se reflejará en las presencias de Elba Yugra, agricultora de los valles andinos salteños; Sebastián Quispe, director de Cáritas Prelatura Humahuaca; y Alfredo Correa, un educador popular correntino que transformó su vulnerabilidad extrema en superación comunitaria. A ellos se sumarán una familia de la barriada porteña de Zavaleta en representación de la Escuela Cura Brochero y Carmen Solano, referente de la comunidad ava guaraní de Pichanal, en Salta.

El mosaico de la resistencia social frente a la adversidad se completará con los testimonios de Francisco Rosales, un poblador patagónico de Cholila que perdió su hogar en incendios forestales; Gladys Escudero, referente mendocina dedicada al cuidado de adultos mayores; y trabajadoras de la economía popular provenientes de Santa Fe, Buenos Aires y la zona oeste del conurbano. Todos ellos interactuarán de manera directa con el Papa antes de su partida definitiva hacia el aeródromo metropolitano.

El vuelo de despedida hacia Perú

Una vez concluida la masiva celebración eucarística en Luján, la agenda oficial prevé el traslado del Sumo Pontífice hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en la localidad de Ezeiza. La ceremonia formal de despedida se desarrollará a partir de las 13:30, contando con la presencia del presidente Javier Milei, quien será el encargado de despedir oficialmente al Papa en la aeroestación.

De este modo, a las 14, el papa León XIV embarcará en el vuelo que lo trasladará hacia la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, para continuar con el tramo restante de su viaje apostólico por Sudamérica. Su paso por la Argentina dejará una huella imborrable, sostenida tanto en las masivas muestras de fervor popular como en sus enérgicas definiciones institucionales.

Cabe recordar que, en la víspera de esta última jornada, el Pontífice dejó emotivos homenajes al papa Francisco, como así también profundos mensajes como «la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía» y «el progreso de una Nación también se mide por la ayuda a las personas con discapacidad y necesidades especiales».