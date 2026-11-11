Tremn Tahuen 2026: Cutral Co disfrutará a Maggie Cullen, Facundo Toro, Campedrinos y Sergio Galleguillo

El tradicional encuentro de músicos folklóricos de la Patagonia que se convirtió en fiesta nacional, volverá a convocar a artistas nacionales que, durante tres días, ofrecerán sus repertorios al público local y regional. La edición 2026 del Tremn Tahuen se extenderá durante tres días, en el centro cultural de Cutral Co.

La grilla incluye a Maggie Cullen, Facundo Toro, Los Campedrinos y el cierre será con Jorge Galleguillos. Además estarán los artistas locales y regionales.

Cutral Co ya está listo para vivir otro año del encuentro de música Tremn Tahuen, nombre que en lengua mapuche significa Crecer Unidos. Serán tres noches a puro folklore, donde cantantes solistas y las agrupaciones ofrecerán al público que se acerque una propuesta variada siempre en el mismo género.

La primera noche será el viernes 13, donde se recibirá a la joven artista Maggie Cullen que visitó la capital neuquina, por primera vez, en septiembre pasado. Después de cantar en la vigilia de los jóvenes en el monumento a Los Españoles para aguardar al Papa León XIV, arribará a Cutral Co para ofrecer su propuesta al público de la comarca petrolera.

El próximo fin de semana presentará en el festival República Folklore que se hará en CABA, el 22 de este mes. La cantante joven volverá a la región, antes de que finalice el mes, el 28 a Dina Huapi (Río Negro) para la fiesta del 40° aniversario. La ganadora del premio Gardel a Mejor Disco de Folklore por su segundo trabajo Décimas, está convocada como artista central. La noche la cerrará Facundo Toro.

El dúo estará en la segunda noche del Tremn Tahuen, en Cutral Co (Foto: Gentileza)

Para el sábado, la organización, a cargo de la subsecretaría de Cultura y Educación, confirmó la visita de Los Campedrinos. El dúo integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, el primero oriundo de Campana y el segundo de San Pedro, en provincia de Buenos Aires, llegarán a la comarca petrolera, una vez más.

Para el domingo, 15, el público podrá disfrutar de Sergio Galleguillo, el riojano que traerá todo su arte y alegría para vivir una verdadera fiesta. El intérprete de «El camión de Germán» pisará una vez más este escenario del centro cultural «José Héctor Rioseco», en Cutral Co.

El músico riojano estará en Cutral Co (Foto: Archivo Gentileza)

Apertura de puertas

Desde las 19 el recinto abrirá sus puertas y la entrada es libre y gratuita. En la apertura oficial, se llevará el acto en el que se entonarán los himnos nacional, provincial y se dará la bienvenida a los artistas locales y regionales.

Esta propuesta tiene más de tres décadas y surgió como inquietud de los propios músicos locales que sintieron la necesidad de tener un espacio para compartir sus creaciones propias o de otros artistas nacionales. En el comienzo el punto de encuentro era el gimnasio municipal Enrique Mosconi, de Cutral Co.

Históricamente, para dejar abierto el encuentro, el grupo Hueney Mapu junto a la cantante Fabiana Sánchez y el tecladista Claudio Ruiz, se entonaba el himno del Tremn Tahuen, con el recitado de Daniel Vico.

El correr de los años y los cambios sociales y económicos hizo que la propuesta no pudiera ser afrontada de manera exclusiva por la entidad. Fue así que el municipio tomó la posta y avanzó en la organización. En las diversas etapas participaron artistas patagónicos como Rubén Patagonia y Marité Berbel.