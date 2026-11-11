El calor gana terreno en la Patagonia: qué pasa con las temperaturas en el Alto Valle, la Cordillera, la Costa y el norte neuquino

En pleno noviembre y tras dejar atrás las jornadas frescas y lluviosas, el calor se instaló con fuerza en la Patagonia. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó máximas superiores a los 30 °C en el Alto Valle y si bien el resto de las regiones no alcanzarán el mismo nivel, también se prevé un miércoles de tinte casi veraniego.

Aunque el ambiente se sentirá húmedo, por el momento se descarta la presencia de lluvias. A su vez, dirá presente el típico viento patagónico, aunque no generará mayores inconvenientes.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico del organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 31°C y una mínima nocturna de 27°C. No habrá lluvia y el viento aparecerá con velocidades estimadas en 22 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 21°C, viento de 13 a 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 31°C, viento de 7 a 12 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 a 10%, temperatura de 27°C, viento de 13 a 22 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 13 a 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 32°C, viento de 7 a 12 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 a 10%, temperatura de 27°C, viento de 7 a 12 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostica una máxima de 24°C y una temperatura mínima de 17°C. No hay chances de lluvia y el viento aparecerá con ráfagas de hasta 22 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 15°C, viento de 13 a 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 24°C, viento de 7 a 12 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 7 a 12 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 13°C, viento de 13 a 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 7 a 12 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 16°C, viento de 0 a 2 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento. Se prevé una temperatura máxima de 28°C, vientos de hasta 31 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste

Viedma: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 19°C, viento de 23 a 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 28°C, viento de 13 a 22 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 13 a 22 km/h.

San Antonio Oeste: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 21°C, viento de 23 a 31 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 28°C, viento de 13 a 22 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 13 a 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Por otra parte, el organismo nacional informó que el norte neuquino se prepara para un miércoles con temperatura máxima de 29°C. El cielo se mantendrá parcialmente despejado sin probabilidad de lluvia.

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