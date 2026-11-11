Accidente en el Puente Nuevo: cortaron el tránsito entre Patagones y Viedma por al menos dos horas

Un accidente de tránsito obligó a interrumpir la circulación en el Puente Basilio Villarino, conocido como Puente Nuevo, en el sentido que conecta Carmen de Patagones con Viedma.

El choque involucró a un Renault Megane y una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Policía de Patagones. A raíz del siniestro, las autoridades dispusieron el corte total de esa mano del puente.

Según se informó, la restricción se extenderá por al menos dos horas, ya que personal de Criminalística debe realizar las pericias correspondientes en el lugar. Una vez finalizado ese trabajo, podrán retirar los vehículos involucrados y avanzar con la rehabilitación del tránsito.

¿Por dónde se puede cruzar entre Patagones y Viedma?

Mientras se mantenga el corte, los vecinos cuentan con dos alternativas para cruzar entre ambas ciudades:

Puente Ferrocarretero (Puente Viejo): es la alternativa terrestre habilitada, aunque registra una importante acumulación de vehículos y demoras.

es la alternativa terrestre habilitada, aunque registra una importante acumulación de vehículos y demoras. Muelle de lanchas: permite realizar el cruce fluvial entre Viedma y Carmen de Patagones.

Recomendaciones para circular

Ante esta situación, se solicita a los conductores evitar el acceso al Puente Nuevo en sentido Patagones–Viedma, circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito y de las fuerzas de seguridad.

La circulación por el Puente Nuevo se restablecerá una vez que finalicen las pericias y se retiren los vehículos involucrados.