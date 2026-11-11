Necrológicas de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

ESCUDERO, JUAN Fallecio en Gral. Roca a los 91 años. Su esposa: Nilda Gonzalez. Sus hijas: Nancy y Gabriela. Sus hijos politicos: Fernando y Ariel. Sus nietos: Pilar, Guadalupe, Ariel, Sofia y Giuliana. Su bisnnieto: Theo y demas familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados al Cementerio PARQUE LAS FUENTES para su cremacion.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

MEGLIOLI, Nestor Eduardo Querido Hermano partiste para estar a la derecha de Dios y reencontrarte con tus padres y hermano, dejas una enorme huella marcada en cada uno de tus hijos, nietos y hermanas, te extrañaremos y estaremos acompañando a Sonia, Martín, Pablo, Matías, Laura, Ximena, Luciano, nietos y familias, hasta siempre….Familias Meglioli

MARTINEZ, ARMANDO NICOLAS Falleció en Neuquén el día 8 de Noviembre, a la edad de 72 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 13:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MEGLIOLI, NESTOR EDUARDO CALF, participa con dolor el deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 74 años y comunica que sus restos velados en sala A de calle bahía blanca 546, y serán inhumados el día 10 de noviembre del 2026, a las 16 hs. En el cementerio CENTRAL de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CRESPO, BAUTISTA ALEX ARTURO Falleció en Neuquén el día 9 de Noviembre, a la edad de 56 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, serán inhumados a las 11:00hs. En el Cementerio Jardin del Recuerdo. SERVICIO SOCIAL CALF

RIOS RIOS, NORMA DEL CARMEN CALF, participa con dolor el deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUEN a la edad de 82 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle BAHIA BLANCA 546 y fueron inhumados el dia 09 de NOVIEMBRE del 2026, a las 14 hs. En el cementerio CENTRAL de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF

RUIZ PEREZ, OSCAR SEGUNDO CALF, participa con dolor su deceso, acaecido en la ciudad de NEUQUEN a la edad de 78 años y comunica que sus restos fueron velados en sala G de calle REP. ITALIA 3979 y fueron inhumados el dia 10 de NOVIEMBRE del 2026, a las 13 hs. En el cementerio PROGRESO de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF