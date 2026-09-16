El viento pone en alerta a dos provincias de la Patagonia: en qué zonas se registrarán ráfagas de hasta 90 km/h

El viento se adueña de la Patagonia y pone en alerta a dos provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, además uno de los sectores también recibirá intensas nevadas.

Alerta por viento y nieve en la Patagonia: las zonas y horarios afectados

El organismo nacional informó que las zonas en alerta amarilla por viento son el sector sur de la provincia de Chubut y la zona norte de Santa Cruz.

Según el pronostico, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h. En tanto, las ráfagas alcanzarán los 90 km/h, aunque no se descarta que esta velocidad sea superada.

Respecto a la nieve, esta llegará únicamente al suroeste de Santa Cruz. Se esperan nevadas persistentes de variada intensidad con valores de acumulación de hasta 20 cm, especialmente en zonas cordilleranas. No se descarta precipitaciones en forma de lluvia en las zonas bajas.