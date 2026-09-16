Necrológicas de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 16 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Fernández Pérez, Eduardo
Falleció el 13 de septiembre en Neuquén. Lo despiden con dolor su esposa Claudia, sus hijos Matías y Luciana, su yerno Andrés, sus nietos Benjamín, Vera y Julia.
PEGASANO, MARÍA CLARA
Familia Pesiney y TODOHIERRO S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de María Clara Pegasano. Acompañan a sus familiares y allegados en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.
ANTUAL, CORINA
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados el dia 16 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Central. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
FERNADEZ PEREZ, EDUARDO
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 75 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 14 de septiembre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
CERECEDA, SILVIA MARIA AURORA
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos, velados en la Iglesia Metodist Pentecostal, ubicada en calle Chocón 1571, serán inhumados el dia 15 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Progreso. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
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