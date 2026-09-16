Necrológicas de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Fernández Pérez, Eduardo Falleció el 13 de septiembre en Neuquén. Lo despiden con dolor su esposa Claudia, sus hijos Matías y Luciana, su yerno Andrés, sus nietos Benjamín, Vera y Julia.

PEGASANO, MARÍA CLARA Familia Pesiney y TODOHIERRO S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento de María Clara Pegasano. Acompañan a sus familiares y allegados en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

ANTUAL, CORINA CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 82 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, serán inhumados el dia 16 de septiembre del 2026, a las 09 hs. en el cementerio Central. Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

FERNADEZ PEREZ, EDUARDO CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 75 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 14 de septiembre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.