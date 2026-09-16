Regina reasfaltará 50 cuadras y hará una bicisenda clave hasta la Isla 58

El municipio de Regina iniciará el reasfaltado de 50 cuadras con fondos propios, una obra que demandará entre 3.000 y 3.500 millones de pesos y se realizará este verano. Paralelamente, y con fondos provinciales, se comenzarán a construir los primeros 1.500 metros de la bicisenda que unirá el casco urbano de la ciudad con la Isla 58, el tradicional balneario a orillas del río Negro.

Esta última iniciativa demandará alrededor de 732 millones de pesos y será la primera de cinco etapas (con un costo total de 5.000 millones de pesos).

Según indicó el intendente Luis Albrieu la repavimentación se realizará durante el verano y la bicisenda se comenzará a construir en noviembre. El jefe comunal, en una entrevista con Canal 10 remarcó que en la calle General Paz se han producido 17 accidentes fatales a lo largo de los años, lo que demuestra la importancia de esta obra.

El gobernador Alberto Weretilneck, durante la firma del convenio ayer por la tarde, señaló que esta “era una obra totalmente necesaria y urgente. Venimos hace rato conversando y hablando sobre esta obra, y hoy empezamos el camino para hacerla realidad. Para nosotros es un compromiso y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo lo más rápidamente posible”.

El Gobernador destacó también el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para llevar adelante la obra y señaló que la intervención forma parte de los nuevos desafíos que ambas gestiones asumieron para Villa Regina.

Por su parte, el intendente Luis Albrieu señaló que “es una obra muy esperada por todos los reginenses. La bicisenda sobre la Avenida General Paz va a dar respuesta a una necesidad muy importante de nuestra ciudad, y agradezco al gobernador por financiarla con fondos de la Provincia y por el acompañamiento permanente a Villa Regina”.

En el caso de la repavimentación se apuntará a cambiar la carpeta asfáltica en los sectores más deteriorados de la ciudad que en la mayoría de los casos tienen más de 30 años de uso. Entre los barrios beneficiados están Barnabá y Belgrano.