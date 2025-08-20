SUSCRIBITE
Galletas de avena, coco y miel: ricas, fáciles de hacer y saludables

Esta simple propuesta de @nutricion.pizzicatti no tiene fallas. Probá y contanos.

Lista de Ingredientes

harina de avena: 2 tazas

coco rallado: 1 taza

huevo: 1

endulzante (el que usen): 1/3 de taza

miel: 2 cdas.

polvo de hornear: 1 cdita.

Preparación

Mezclar en un recipiente el huevo, el endulzante y la miel. Luego agregar el resto de los ingredientes y mezclar hasta formar una masa homogénea y fácil de trabajar con las manos.

Espolvorear un poco de harina en la superficie de trabajo y con ayuda de un palo de amasar estirar la masa hasta dejarla de 1 cm de grosor aproximadamente.

Cortar las galletas con algún molde a elección y llevar al horno precalentado a 180° C por 10 minutos. Esperar a que enfríen y ¡listo, a degustar!


Preparación

