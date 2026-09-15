Obra clave en Villa La Angostura y pasos a Chile: los convenios que firmaron Neuquén y Nación sobre rutas nacionales

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo una reunión clave en el Ministerio de Economía este martes 15 de septiembre. Además del compromiso de Nación para mantener el Régimen de Zona Fría, se oficializaron una serie de convenios vinculados a las rutas nacionales que conectan con los pasos a Chile y una obra clave en Villa La Angostura.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De qué se tratan los convenios que firmaron Neuquén y Nación

En primer lugar, suscribieron un convenio marco para avanzar en la cesión del contrato vinculado a la obra de Circunvalación de Villa La Angostura, con el objetivo de «posibilitar su finalización», precisaron.

Según las primeras informaciones, el traspaso de la posición contractual a la Provincia se concretará mediante un acuerdo específico con la empresa contratista, en donde se establecerán «las responsabilidades, el financiamiento y las condiciones para la continuidad de los trabajos».

Por otra parte, Nación firmó un convenio que faculta a Neuquén en la «conservación, el mejoramiento y el mantenimiento» de 165,84 kilómetros de rutas nacionales, pero con financiamiento provincial.

Entre los tramos que menciona el convenio se encuentran:

Ruta Nacional 242 : desde el empalme con la RN 40 hasta el límite con Chile, a la altura del Paso Internacional Pino Hachado.

: desde el hasta el límite con Chile, a la altura del RN 40 : desde el empalme con la RN 237 hasta el empalme con la RN 231.

: desde el hasta el Ruta Nacional 231: desde el empalme con la RN 40 hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré, en el límite con Chile.

«En los tramos correspondientes también se contemplan tareas de mantenimiento rutinario y operativo invernal», añadieron.