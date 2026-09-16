Se acerca la primavera: sube la temperatura, pero vuelven las ráfagas de hasta 70 km/h en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este miércoles 16 de septiembre. Mirá qué condiciones se esperan en la región del Alto Valle, la Cordillera y Viedma.
Tras el descenso térmico del martes, causado por el fenómeno de El Niño que ya afecta al país y altera el clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles subirá la temperatura, con máximas superiores a los 20°C en varios sectores de Neuquén y Río Negro.
El otro protagonista del día será el viento, cuya intensidad irá en aumento desde la mañana y se esperan ráfagas de hasta 70 km/h. A continuación el detalle del clima para el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 5°C, alcanzará una máxima de 22°C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 16°C. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día.
Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y sus ráfagas llegarán a los 50 km/h.
Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:
- General Roca: Mínima de 4 °C y máxima de 21 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Viento de 32 a 41 km/h con ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 km/h en la mañana, y entre 42 y 50 km/h por la tarde y noche.
- Neuquén: Mínima de 5 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado a despejado, con 0% de probabilidad de lluvias. Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana y tarde, disminuyendo a 13 – 22 km/h en la noche, con ráfagas vespertinas de 42 a 50 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera el frío se hará sentir con mayor fuerza. La mañana comenzará con 0°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 13°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico.
El viento mantendrá velocidades constante de 32 a 41 Km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.
Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura: Mínima de 1 °C y máxima de 13 °C. Cielo con nubosidad variable (0 a 10% de probabilidad de precipitación en la tarde). Vientos de 7 a 12 km/h por la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde/noche, con ráfagas de 42 a 50 km/h.
- San Carlos de Bariloche: Mínima de 0 °C y máxima de 13 °C. Cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Vientos suaves por la mañana (7 a 12 km/h) que se intensifican por la tarde y noche (32 a 41 km/h) con ráfagas de 42 a 50 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 19°C y la mínima se ubicará en 3°C por la noche. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 70 km/h.
Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma: Mínima de 3 °C y máxima de 18 °C. Cielo algo nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones. Vientos constantes de 32 a 41 km/h durante toda la jornada, con ráfagas fuertes que rondarán entre los 51 y 69 km/h.
- San Antonio Oeste: Mínima de 4 °C y máxima de 19 °C. Cielo parcialmente nublado sin lluvias previstas (0%). Vientos de 32 a 41 km/h y ráfagas persistentes de 60 a 69 km/h durante el día, amainando a 51 – 59 km/h hacia la noche.
Comentarios