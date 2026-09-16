Se acerca la primavera: sube la temperatura, pero vuelven las ráfagas de hasta 70 km/h en Neuquén y Río Negro

Tras el descenso térmico del martes, causado por el fenómeno de El Niño que ya afecta al país y altera el clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles subirá la temperatura, con máximas superiores a los 20°C en varios sectores de Neuquén y Río Negro.

El otro protagonista del día será el viento, cuya intensidad irá en aumento desde la mañana y se esperan ráfagas de hasta 70 km/h. A continuación el detalle del clima para el Alto Valle, la Cordillera y la costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle iniciará la jornada con 5°C, alcanzará una máxima de 22°C por la tarde y registrará una mínima nocturna de 16°C. De este modo, el ambiente cálido se mantendrá durante todo el día.

Por su parte, el viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h y sus ráfagas llegarán a los 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

General Roca: Mínima de 4 °C y máxima de 21 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Viento de 32 a 41 km/h con ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 km/h en la mañana, y entre 42 y 50 km/h por la tarde y noche.

Mínima de 4 °C y máxima de 21 °C. Cielo parcialmente nublado durante el día y la noche, sin probabilidad de precipitaciones (0%). Viento de 32 a 41 km/h con ráfagas que alcanzarán entre 51 y 59 km/h en la mañana, y entre 42 y 50 km/h por la tarde y noche. Neuquén: Mínima de 5 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado a despejado, con 0% de probabilidad de lluvias. Vientos de 23 a 31 km/h por la mañana y tarde, disminuyendo a 13 – 22 km/h en la noche, con ráfagas vespertinas de 42 a 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera el frío se hará sentir con mayor fuerza. La mañana comenzará con 0°C y la temperatura se elevará hasta llegar a su punto máximo por la tarde con tan solo 13°C, hacia la noche se prevé un leve descenso térmico.

El viento mantendrá velocidades constante de 32 a 41 Km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 1 °C y máxima de 13 °C. Cielo con nubosidad variable (0 a 10% de probabilidad de precipitación en la tarde). Vientos de 7 a 12 km/h por la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde/noche, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Mínima de 1 °C y máxima de 13 °C. Cielo con nubosidad variable (0 a 10% de probabilidad de precipitación en la tarde). Vientos de 7 a 12 km/h por la mañana y de 32 a 41 km/h por la tarde/noche, con ráfagas de 42 a 50 km/h. San Carlos de Bariloche: Mínima de 0 °C y máxima de 13 °C. Cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%). Vientos suaves por la mañana (7 a 12 km/h) que se intensifican por la tarde y noche (32 a 41 km/h) con ráfagas de 42 a 50 km/h.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará temperaturas bajas: la máxima llegará a 19°C y la mínima se ubicará en 3°C por la noche. En líneas generales, las ráfagas del viento llegarán hasta los 70 km/h.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: