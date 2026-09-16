Kiki, 20 años de experiencia en la construcción: «No hay jóvenes en las obras porque no quieren estudiar ni trabajar»

Kiki: «Hace 20 años no me dejaban entrar a las obras». Foto: Instagram

Cristina Moya, conocida en las redes sociales como Kiki, cuenta con más de 20 años de experiencia como albañila y soldadora en España. A los 23 años y con dos hijos, decidió apostar por un oficio que en ese momento le presentaba numerosas barreras: «Al principio me costó que me dieran una oportunidad. Hace 20 años en España, por ser mujer, no te dejaban entrar en la obra, pero eso con los años ha cambiado», recordó.

«Lo que más me gusta es la cara de los clientes cuando ven el resultado», dice Kiki.

Para lograr su objetivo, comenzó a formarse en una escuela de construcción y dio sus primeros pasos realizando labores para su círculo íntimo. Con el tiempo, logró consolidar su carrera, aunque advierte sobre el desgaste físico que implica el rubro.

«Yo pienso que, si no fuese por vocación, con lo duro que es este trabajo, no seguiría. Hay días que llego a mi casa y no tengo ni ganas de hablar después de armar una cocina», expresó. Pese al esfuerzo, asegura que la mayor satisfacción es «la cara que ponen los clientes cuando ven el resultado».

Preocupación por el relevo generacional

Uno de los ejes centrales que señala la trabajadora es la escasez de mano de obra joven interesada en los oficios tradicionales. Desde su perspectiva, este fenómeno responde a una problemática más amplia: “No hay jóvenes en la construcción porque la generación nueva es la generación nini que no quiere nada, ni estudiar ni trabajar”, considera.

A su modo, Kiki los entiende y explica que los horarios, la exigencia física y el estigma social alejan a la juventud, exigiendo mejores condiciones y una apertura real para asegurar la continuidad del sector. Estudios de la Universitat Pompeu Fabra señalan que solo uno de cada diez trabajadores tiene menos de 30 años.

«Hay más mujeres en la construcción, pero pocas se ensucian las manos»; dice Kiki.

Además, si bien reconoce un incremento en la presencia femenina dentro de la industria, remarca que la brecha sigue siendo profunda en los trabajos operativos: “En los últimos años, he visto más mujeres en construcción como arquitectas o de prevención de riesgos, pero de las que se ensucian las manos… muy pocas”, admite.

Y como esta informada sobre las estadísticas, lo que ve en las obras lo reflejan los numeros: en 2023, las mujeres representaban el 11,2% de la plantilla del rubro, alcanzando en 2025 un 11,5%, el registro más alto registrado desde 2014. Pese a este leve avance, la actividad continúa siendo mayoritariamente masculina: «Casi nueve de cada diez puestos continúan ocupados por varones», dice.

Actualmente, a través de sus redes sociales con más de 14.000 seguidores, Kiki comparte su rutina diaria con el objetivo de visibilizar su labor y alentar a que más mujeres se animen a sumarse al sector.

Contacto: @kikita_13

Fuente: El Español y COPE.