Empleadas domésticas: piden un bono y una «reunión urgente» para reajustar los salarios del sector

El secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasin, confirmó días atrás que convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los primeros días de enero. Sin embargo indicó que «no está previsto» convocar a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares, porque «ni empleadores ni parte sindical pidieron su convocatoria».

Ante este panorama Sonia Koppio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión de Trabajadoras, mostró su malestar y confirmó que elevaron un escrito para pedir que sean convocados a la discusión.

«Elevamos un escrito. Omar Yasin dijo que no nos iba a convocar porque los sindicatos no lo habíamos pedido. Fue presidente de nuestra comisión. Habíamos quedado en reunirnos los primeros días de diciembre. El tiene que respetar y leer las actas», señaló Koppio.

«Pedimos que nos convoquen a la brevedad para que nos den explicaciones. No puede ignorar eso», agregó la secretaria general del personal doméstico de la región.

«Hasta el momento no hay ninguna novedad. A mi no me importa la bandera política. Van a tener que respetar los derechos de las trabajadoras, convocarnos y seguir negociando los sueldos. Siempre hemos dialogado», cerró Koppio.

Días atrás los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares elevaron una nota al secretario Yasín para «establecer los valores de los nuevos salarios del sector».

«Debe tenerse en cuenta que el proceso inflacionario, sufrido en este último mes, ha provocado una enorme pérdida del poder adquisitivo y de las remuneraciones, por lo que solicitamos que la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares sea convocada en forma urgente y sin más demoras; para reajustar los salarios del año 2023, acordar los correspondientes a los próximos meses, e inclusive, ver de establecer un bono de emergencia, para el próximo mes de enero/2024″, señalaron en el pedido elevado.

Empleadas domésticas: repudiaron el DNU de Javier Milei

Los sindicatos que conforman la Comisión Nacional de Trabajo en Casa Particulares rechazaron el polémico decreto firmado por el presidente Javier Milei ya que consideraron que lesiona «gravemente los derechos de las y los trabajadores del pueblo».

Según la comisión, el decreto «pulveriza» uno de los derechos consagrados porque «deroga la ley que duplica la indemnización si al momento del despido la relación laboral no se encontraba registrada o lo estaba de modo deficiente, fomentando de este modo el empleo no registrado».