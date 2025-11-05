Empleadas domésticas: por qué algunas trabajadoras cobran un 30% más en noviembre 2025

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocó a una reunión para llevar adelante la revisión de los salarios de las empleadas domésticas. A la espera de ese encuentro, hay trabajadoras del sector que cobran un 30% más en noviembre 2025. Los detalles en esta nota.

Empleadas domésticas: discutirán una suba de sueldos

De cara al último tramo del año, la reunión en la que se definirá el aumento a las empleadas domésticas tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 10. 30 horas, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria a sesión plenaria ordinaria del órgano fue formalizada por la presidente de la Comisión, Sara Gatti, mediante la Resolución 2/2025, publicada en el Boletín Oficial. El orden del día fijado en el texto oficial consiste en el “análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas para los Trabajadores de Casas Particulares incluidos en el Régimen especial de la Ley N° 26.844”.

Empleadas domésticas: los sueldos de las trabajadoras en noviembre 2025

La última discusión salarial para las empleadas domésticas se produjo en julio y determinó un incremento del 6,5% en promedio, entre febrero y septiembre. En noviembre 2025 rigen los siguientes valores:

Supervisores con retiro: $3.683 la hora y $459.471 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.034 la hora y $511.800 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.487 la hora y $426.875 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $3.822 la hora y $475.184 el mes

Caseros: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.683 la hora y $464.129 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.052 la hora y $374.541 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.293 la hora y $416.485 el mes

Las empleadas domésticas que cobran un 30% más en noviembre 2025

En noviembre 2025, hay empleadas domésticas que tienen sueldos más altos que otras a igual servicio por una razón puntual. Aquellas trabajadoras que están un 30% arriba del resto en su salario es porque viven y trabajan en las denominadas zonas desfavorables comprendidas por las siguientes regiones del país:

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

