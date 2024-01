Empleadas domésticas: qué se sabe de los sueldos en febrero 2024

Las empleadas domésticas continúan esperando la convocatoria a paritarias de la Secretaría de Trabajo. Esa reunión estaba prevista para mediados de diciembre pero desde el sindicato de Neuquén y Río Negro confirmaron que aún «no hay novedades».

Las trabajadoras de casas particulares registradas percibieron su último aumento salarial con los haberes de enero 2024 pero aún hay incertidumbre sobre los sueldos de febrero para este sector.

«No hay ninguna novedad. No nos han convocado. El 24 de enero nos vamos a unir a todos los gremios y la ciudadanía. Vamos a salir todos a la calle», expresó Sonia Koppio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión de Trabajadoras. Se desconoce aún si las trabajadoras cobrarán sus sueldos con un aumento desde febrero.

«Estamos mal. Vamos a marchar para repudiar esto. Ni siquiera una reunión informativa tuvimos. Es muy triste lo que estamos viviendo pero no vamos abajar los brazos porque no nos van a sacar los derechos conquistados», añadió Koppio, al confirmar que el sector marchará el próximo miércoles en la manifestación que organiza la CGT.

En diciembre la inflación fue del 25,5% según datos del Indec, por eso desde es sector insisten en la necesidad de revisar los sueldos atrasados.

En su momento el secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasin, había confirmado que convocaría al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil pero había advertido que no estaba previsto convocar a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares.

En ese contexto la representante volvió a lamentar que el llamado a paritarias dependa del secretario de Trabajo, quien fue presidente de la comisión, en su momento.

«Hasta el día de hoy no hay respuesta, así que el 24 marcharemos todos unidos. No damos más, no nos alcanza para vivir», planteó Koppio.

«Desilusiona que ignoren los derechos de las trabajadoras«, señaló la representante regional, sin embargo advirtió: «No vamos a permitir que nos atropellen las nuevas autoridades. Nos tienen que escuchar y atender».

Empleadas domésticas: el fin del Programa Registradas

El Gobierno Nacional decidió no renovar el Programa Registradas, una iniciativa que promovía la incorporación formal de las empleadas domésticas al mercado laboral. El programa finalizó el 31 de diciembre 2023 y la actual gestión decidió no prorrogarlo.

Registradas promovía la incorporación formal de las trabajadoras de casas particulares. Hasta noviembre del año pasado, fueron más de 30 mil las beneficiadas.

La AFIP y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares indicaron que no se renovó el Programa Registradas, que promovía la incorporación formal de las trabajadoras de casas particulares al mercado laboral y que había sido establecido en septiembre de 2021.