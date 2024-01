Empleadas domésticas: Qué pasará con los sueldos de febrero 2024

Las empleadas domésticas registradas percibieron su último aumento salarial con los haberes de enero 2024, principalmente aquellas que trabajan de manera mensualizada; pero aún hay incertidumbre sobre los sueldos de febrero para este sector.

Hace algunos días atrás, Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión de Trabajadoras, hizo público su enojo por la falta de convocatoria a la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares que, entre otras cosas, resuelve los temas salariales de las empleadas domésticas.

«Hasta el momento no hay ninguna novedad. A mi no me importa la bandera política. Van a tener que respetar los derechos de las trabajadoras, convocarnos y seguir negociando los sueldos. Siempre hemos dialogado» indicó Kopprio en conversación con Diario RÍO NEGRO sobre este tema.

Por su parte, el secretario de Trabajo de Javier Milei, Omar Yasin, había anunciado la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil días atrás, aunque ratificó que él no formaría parte de la reunión la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares.

«Ni empleadores ni parte sindical pidieron su convocatoria» aseguró Yasin. A raíz de esa declaración, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) instó a realizar una convocatoria de carácter «urgente y sin demoras» para actualizar los salarios de las empleadas domésticas.

«A sus efectos, nos permitimos agregar que, conforme se estableció en la cláusula, los sindicatos miembros de la Comisión, debimos ser convocados por este Ministerio, y no lo fuimos» resaltó el escrito de la organización de empleadas domésticas.

Empleadas domésticas: Cómo calcular mi sueldo en enero 2024

Las empleadas domésticas registradas percibieron el último aumento de sueldo durante los primeros diez días de enero 2024, en los casos que estén mensualizadas. Se trata del último 10% de incremento salarial que suma al 34 arreglado durante octubre pasado, por la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares.

Pero… ¿Cómo debe liquidarse el sueldo de una empleada doméstica? En primer lugar, hay que establecer la modalidad de trabajo de la persona contratada. Esta puede realizar tareas con retiro, es decir que la persona se va de su lugar al terminar, o sin retiro, que significa que la persona habita con el empleador.

Según la escala salarial prevista, las empleadas domésticas sin retiro tienen un mejor sueldo por cada categoría y, además, gozan de algunos derechos establecidos por la particularidad que tienen sus tareas dentro del hogar.

Cabe tener en cuenta que las empleadas domésticas tienen establecida una escala salarial que define los montos para cada categoría y modalidad de prestación, que se diferencia por la cantidad de horas de servicio realizado.

En estos casos, se plantean dos valores de remuneraciones diferentes: un valor mensual, establecido en la escala salarial de las empleadas domésticas para aquellas que desempeñan una jornada laboral de tiempo completo, es decir de 48 horas semanales. En tanto que una empleada doméstica que trabaje menos de 24 horas por semana debe calcular la cantidad de horas trabajadas y multiplicarlas por el valor hora establecido, también registrado en la escala salarial vigente.