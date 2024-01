Empleadas domésticas: ¿Habrá sumas extras con los sueldos de febrero 2024?

Las empleadas domésticas registradas se encuentran expectantes ante la llegada de febrero 2024 y la posibilidad de un nuevo aumento salarial, que por el momento no se ha anunciado por parte del gobierno nacional ya que no se ha convocado a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que regula la relación laboral con el empleador y los sueldos del sector.

Por lo general, las empleadas domésticas pueden contar con algunas sumas extras vinculadas a feriados o días no laborables en sus sueldos del mes que está por entrar.

Sin embargo, este tampoco sería el caso de los haberes de enero para las empleadas domésticas, ya que no cuentan con días que aporten más dinero a sus salarios.

Si bien enero tuvo su primer día hábil como feriado, el lunes 1, acostumbradamente este día no suele trabajarse ya que es una festividad, por lo que muchas empleadas domésticas no percibirán el monto por no haberlo trabajado.

Cabe recordar que las empleadas domésticas registradas que tomen tareas durante las jornadas de feriado deben recibir un monto extra en su próximo salario a mes vencido, es decir con los haberes del próximo mes o en la liquidación del pago por el trabajo por horas.

Qué asignaciones deben percibir las empleadas domésticas durante febrero 2024

Según lo previsto por el gobierno nacional, las empleadas domésticas registradas pueden acceder a las siguientes asignaciones.

Asignación por Embarazo: Acompaña a las personas gestantes durante todo su embarazo. Los montos de la Asignación por Embarazo aumentan cada tres meses por la Ley de Movilidad.

Asignación Familiar por Maternidad: Garantiza los ingresos de las personas gestantes que trabajan en relación de dependencia, mientras dure su licencia por maternidad.

Asignación Universal por Hijo: Se trata de una suma mensual que se paga por cada hijo o hija menor de 18 años cuando sus padres están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite para cobrarlo si el hijo o hija tiene discapacidad.