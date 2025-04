Empleados de comercio: qué aumento pedirán en las paritarias y cómo será la negociación

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys) reclamará, para el segundo trimestre del 2025, un aumento en los salarios para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo de los primeros meses del año.

El último acuerdo salarial, correspondiente al primer trimestre, quedó más de 3 puntos por debajo de la inflación acumulada en ese período: el incremento fue del 5,1%, mientras que el IPC fue del 8,3%, recordó El Cronista.

Empleados de Comercio: el aumento que pedirán en las próximas paritarias

En ese contexto, el sindicato de empleados de comercio que conduce Armando Cavalieri y las cámaras empresarias tienen previsto un nuevo encuentro con el objetivo de analizar las escalas básicas. La postura del gremio será poner sobre la mesa una mejora para recuperar lo perdido entre enero y marzo del 2025.

Desde el sindicato- según el medio nacional- no descartaron la posibilidad de plantear una negociación que abarque una suba bimestral y no trimestral. Sostienen que «con un costo de vida de marzo del 3,7 por ciento y una cifra similar para abril y mayo, la actualización no puede ser menor al 10 por ciento», explicó iProfesional, citando fuentes del sector.

El último acuerdo de Comercio fue para el primer trimestre del año, con una suba del 5,1 por ciento dividido en tres tramos:

1,7% en enero.

1,7% en febrero.

1,7% en marzo.

