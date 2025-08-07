En el mes de las infancias, una iniciativa de empresas invita a apagar las pantallas y volver al juego real

En un mundo donde las pantallas están al alcance de la mano, pensar en la infancia sin tecnología parece, a veces, una utopía. La vida digital se cuela en las casas, en las mochilas y hasta en los cochecitos. Pero ¿qué pasa con el juego real, ese que se toca, que se comparte, que hace trabajar la imaginación?

Durante todo el mes de agosto, la red de Farmacias y Perfumerías Global lanza una iniciativa que busca recuperar justamente eso: el juego como herramienta de desarrollo y bienestar. Con una compra que incluya un producto infantil —desde una colonia, una pasta de dientes o hasta artículos para bebés—, los clientes ganan como regalo un juego didáctico fabricado por el emprendimiento neuquino Pipikuku. Se puede elegir entre cuatro opciones.

Florencia Bavastri, farmacéutica y coordinadora de sucursales de la red de farmacias, cuenta que para ellos la salud es un concepto amplio, que incluye no solo lo físico, sino también el bienestar emocional, los vínculos, el disfrute del tiempo libre y hasta el cuidado estético. Bajo esa mirada integral, la campaña por el mes de las infancias busca acompañar a las familias con algo más que productos. “La idea nació como algo simple, pero nos dimos cuenta que tenía un trasfondo muy poderoso: estimular la imaginación, la creatividad y el juego compartido”.

Rompecabeza fabricado por Pipikuku / Foto gentileza

Según la Organización Mundial de la Salud, los bebés menores de 2 años no deberían pasar tiempo frente a las pantallas, y entre los 2 y 4 años, el límite sugerido es de una hora por día. El uso excesivo puede traer consecuencias como dificultades para dormir, problemas de atención, retraso en el desarrollo del lenguaje y una menor capacidad para relacionarse con otros chicos. En la misma línea, Unicef advirtió que el tiempo excesivo frente a pantallas inhibe la habilidad de los niños pequeños para leer expresiones faciales y aprender habilidades sociales.

Frente a ese panorama, volver a los juegos de mesa, a los rompecabezas, a los clásicos de madera, suena casi revolucionario. Por eso, para llevar adelante esta campaña, Farmacias y Perfumerías Global se acercó a Pipikuku Didácticos, un emprendimiento neuquino que lleva más de una década apostando por el juego con sentido.

“Nos encanta crear juegos didácticos para que los chicos puedan aprender mientras juegan”, cuenta Agustina Malter Terrada, fundadora del emprendimiento. Agregó que la iniciativa es una gran oportunidad para ellos porque nunca habían trabajado con empresas de esa manera. “Es un nuevo camino para llegar a las familias y ayudarlas en el desarrollo saludable de las infancias. Eso nos entusiasma mucho”.

La propuesta viene a poner en pausa la tecnología —al menos por un rato—, para recordarnos que imaginar, crear y jugar también es parte de crecer con salud.

Góndola de emprendedores neuquinos

La colaboración con Pipikuku forma parte del programa “Góndola de emprendedores neuquinos”, una iniciativa de la red de Farmacias y Perfumerías Global que busca sumar proveedores de la zona y ayudarlos a desarrollarse e impulsar su crecimiento.