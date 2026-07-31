Ruta 40: Vialidad Nacional restableció de manera parcial la circulación en el tramo Siete Lagos

Vialidad Nacional informó que quedó restablecida de manera parcial la circulación sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2208,7, en el tramo Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, luego de las restricciones impuestas por las condiciones meteorológicas y el riesgo de desprendimientos.

Reabren la Ruta 40 en Siete Lagos con circulación restringida

De acuerdo con el comunicado oficial difundido este viernes 31 de julio, el tránsito estará habilitado entre las 17 y las 22, con circulación asistida por personal policial. En tanto, para el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, la circulación estará permitida entre las 8 y las 22.

Desde el organismo aclararon que, debido a que continúan vigentes las alertas meteorológicas por precipitaciones en la zona, equipos de Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad mantendrán un monitoreo permanente del sector ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, por lo que el esquema de circulación podría modificarse si las condiciones lo requieren.

Asimismo, recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución durante la temporada invernal, respetar las indicaciones del personal vial, cumplir con las velocidades máximas permitidas y circular con cadenas para nieve, cuya portación continúa siendo obligatoria.

También solicitaron verificar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje, especialmente en los corredores de montaña, donde las condiciones climáticas pueden variar rápidamente. El operativo busca garantizar la seguridad de quienes transitan por uno de los principales corredores turísticos de la Patagonia.