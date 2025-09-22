ESCUCHÁ RN RADIO
Este martes no habrá luz en varios sectores de Cervantes y Las Grutas: zonas afectadas y horarios

Los cortes programados serán en horarios diferenciados y alcanzarán a chacras, barrios y calles específicas de ambas localidades.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz en Río Negro. Foto: gentileza.

Este martes 23 de septiembre, los vecinos de Cervantes y Las Grutas deberán prepararse para cortes de energía eléctrica programados, ya que la distribuidora Edersa realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones.

Los operativos demandarán la interrupción del servicio en distintos sectores y horarios:

  • Cervantes: el corte será de 12:30 a 15:30, afectando a las chacras 291, 292, 293, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 312, 313 y 314.

  • Las Grutas: el servicio se interrumpirá de 9:30 a 12:30, en el sector comprendido por las calles Punta Delgado a Golfo San Jorge, y de Punta Perdices a Banco Lobos.

Desde la empresa recordaron que se trata de labores que apuntan a mejorar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico, e instaron a los usuarios a tomar las medidas necesarias durante el período de suspensión.


Temas

Corte de luz

Río Negro

