Este martes no habrá luz en varios sectores de Cervantes y Las Grutas: zonas afectadas y horarios

Este martes 23 de septiembre, los vecinos de Cervantes y Las Grutas deberán prepararse para cortes de energía eléctrica programados, ya que la distribuidora Edersa realizará trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones.

Los operativos demandarán la interrupción del servicio en distintos sectores y horarios:

: el corte será de 12:30 a 15:30, afectando a las chacras 291, 292, 293, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 312, 313 y 314. Las Grutas: el servicio se interrumpirá de 9:30 a 12:30, en el sector comprendido por las calles Punta Delgado a Golfo San Jorge, y de Punta Perdices a Banco Lobos.

Desde la empresa recordaron que se trata de labores que apuntan a mejorar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico, e instaron a los usuarios a tomar las medidas necesarias durante el período de suspensión.