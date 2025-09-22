Corte de luz en la zona ribereña de Neuquén durante cuatro horas este martes 23 de septiembre

Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este martes 23 de septiembre en una zona de Neuquén lindante al río Limay durante cuatro horas. Además, en una sector del este.

Zonas afectadas y horarios del corte de luz del martes 23 de septiembre

El corte este martes será en:

Ignacio Rivas, desde Vitale hasta costa del río Limay. De 8:30 a 12:30, por el «cambio de transformador en subestación».

En avenida San Juan 823, de 14 a 18. por «remodelación en instalaciones de baja tensión de la zona».

Corte de luz este lunes en Neuquén

Este lunes por la mañana hubo un corte de luz en el pasaje Shakespeare y en el pasaje Amador, en Barrio Alta Barda.

Para «remodelación de instalaciones de baja tensión de la zona», informaron.