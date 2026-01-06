Fecha confirmada para el pago del adicional docente en Neuquén: cuándo se cobra el plus

El gobierno de Neuquén realizará esta semana el pago de una nueva cuota del adicional docente por asistencia. El beneficio impactará en miles de cargos y se suma al haber mensual como un plus del 15%, atado al cumplimiento de requisitos fijados por ley.

Quiénes acceden al adicional docente y cuáles son las condiciones exigidas

El pago alcanzará al 84,7% de los puestos docentes neuquinos, que percibirán el Adicional al Desarrollo Profesional Docente. Se realizará este jueves y está destinado a quienes no superaron las tres inasistencias justificadas durante el último trimestre del ciclo lectivo.

La información fue confirmada por los ministerios de Economía, Producción e Industria, y de Educación, que precisaron que el adicional se liquida de forma automática. Según informaron, no es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.

El 84,7% de los cargos accederá al plus por asistencia en Neuquén.

El beneficio surge del cumplimiento de la ley 3447, sancionada por la Legislatura provincial y promulgada a través del decreto 682/2024. La norma incorporó el adicional como parte del esquema salarial docente.

Qué establece la ley y cómo se calcula el plus salarial de docentes en Neuquén

Desde el Gobierno explicaron que el adicional equivale a un 15% del sueldo y se aplica a quienes mantuvieron hasta tres inasistencias justificadas por trimestre, con un máximo de dos por mes.

La normativa también aclara que quienes no cumplan con los requisitos de asistencia percibirán sus haberes completos. La diferencia es que no cobrarán el adicional previsto en la ley 3447.

El período evaluado para esta liquidación corresponde a octubre, noviembre y diciembre, antes del inicio del receso escolar.

En esta oportunidad, 80.020 puestos docentes cobrarán el adicional, sobre un total de 94.447 cargos. El número representa un crecimiento del 10% en comparación con octubre, cuando había alcanzado al 74,5% del total.