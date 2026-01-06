Mariano Gaido anunció más obras de asfalto en Neuquén capital: «Llegan 3.000 cuadras nuevas»

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, recorrió este martes la obra de repavimentación sobre la calle San Martín, entre Collón Cura y Artigas, y remarcó que el proyecto sumará otras 3.000 cuadras de asfalto nuevo en todos los barrios de la ciudad. A su vez, Gaido valoró los objetivos cumplidos en el 2025 y el éxito de la Capital navideña.

Como parte del plan «Orgullo Neuquino» implicó una inversión de más de $1.600 millones. Según explicó, es el plan de obras más importante con más de 250 repavimentaciones, 3.000 cuadras nuevas de asfalto y 20 nuevas avenidas para lograr «la ciudad de los 15 minutos».

«Ya cumplimos con el objetivo del año pasado de haber desarrollado 3.000 cuadras de asfalto y ahora llegan 3.000 cuadras nuevas en todos los barrios de la ciudad» dijo el intendente durante la recorrida junto a la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno. La subsecretaria explicó que las obras se hacen por tramos, «siempre son de a dos, tres cuadras justamente porque vamos sobre las troncales, porque no queremos interrumpir tránsito indefinidamente».

Gaido también habló sobre la situación actual del país con respecto a las obras públicas y relató que en Neuquén se hacen «con presupuesto propio, es presupuesto de la ciudad, es a partir del superávit que tiene la municipalidad Neuquén, un superávit que se invierte rápidamente en obras». Agregó que, a diferencia del resto del país, en Neuquén «hacemos obras todos los días y esas obras se ven, se pueden transitar, se pueden disfrutar».

Balance de Neuquén Capital Navideña y del 2025

Gaido dijo que los objetivos del año pasado fueron cumplidos y detalló que se asfaltaron 3.000 cuadras nuevas, se inauguraron más kilómetros del paseo costero y se entregaron loteos con servicios.

Además, hizo un balance del evento Neuquén Capital Navideña durante el cual se habilitaron 1.176 licencias comerciales el año pasado. «1.176 comercios, fue un éxito, un 20% más de lo que fue el año anterior. Esto significa generación de empleo», explicó el intendente acerca de las actividades que se realizaron en la ciudad.

También Gaido dijo que «200.000 personas visitaron las actividades durante todo el mes de diciembre y enero». El intendente manifestó que en la noche de Neuquén Emprende, de la Misa Criolla y del espectáculo aéreo de Eleve Danza «todos los restaurantes y los comercios colapsaron, estuvieron absolutamente completos».