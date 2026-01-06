Tras la intensa tormenta en el Alto Valle, Edersa trabaja para reponer la luz en cuatro barrios de Cipolletti

: Los equipos operativos trabajan en el reemplazo de postes quebrados por la tormenta, y tendido de nuevo conductor eléctrico. Foto: Gentileza.

La fuerte tormenta que se registró durante la noche del lunes en el Alto Valle provocó importantes daños en la infraestructura eléctrica de Cipolletti y otras localidades de la región, generando cortes de suministro en distintos sectores.

Desde la empresa Edersa informaron que las afectaciones se produjeron principalmente en redes de media tensión, como consecuencia de ráfagas intensas y la caída de estructuras y árboles de gran porte.

En la ciudad de Cipolletti, los equipos operativos trabajan en el reemplazo de postes quebrados por la tormenta y en el tendido de un nuevo conductor eléctrico, tareas que demandaron un operativo sostenido desde la madrugada.

Según la estimación oficial, el servicio se repondría alrededor de las 12:30 en los barrios Los Robles I, Los Robles II, San Jacobo, Jardines del Valle, Chacras del Este y en el área aledaña a la zona este de la ciudad.

En paralelo, Edersa mantiene cuadrillas desplegadas en otros puntos afectados, atendiendo contingencias puntuales que se fueron detectando con el correr de las horas posteriores al temporal.

Además, se continúa trabajando en el sector rural de Entrada Galucci, donde también se registraron inconvenientes en las instalaciones eléctricas producto de las condiciones climáticas adversas.

Desde la distribuidora indicaron que las tareas avanzan de acuerdo a las condiciones de seguridad y que el objetivo es normalizar el suministro en todos los sectores afectados a la mayor brevedad posible.