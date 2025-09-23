Feriados: uno a uno, los fines de semana largo que quedan en el 2025

Los últimos feriados y fines de semana largos de 2025 son mucho más que días libres. Son la oportunidad de cerrar el año viajando, descubriendo rincones únicos del país y recargando energías para el próximo ciclo. Hacer las valijas puede ser la mejor decisión para terminar el anuario con nuevas experiencias y recuerdos.

Los feriados y fines de semana largo que quedan en el 2025

El calendario de feriados que restan en 2025 es ideal para planificar con tiempo y disfrutar de cada uno. ¿Cuándo tendrán lugar?

viernes 10 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladable)

(Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladable) viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos)

(día no laborable con fines turísticos) lunes 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional, trasladado)

(Día de la Soberanía Nacional, trasladado) lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

(Día de la Inmaculada Concepción) jueves 25 de diciembre (Navidad)

Con estos días extra, se abren oportunidades para organizar viajes de distintas duraciones. Ya sea que busques escapadas cerca de la ciudad o travesías más largas, hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

Elegir el destino que más entusiasmo genere, revisar el pronóstico del tiempo y salir a la ruta para terminar el año viajando es el consejo porque, Argentina tiene opciones para todos los gustos, desde pueblitos rurales hasta paisajes de montaña o mar.

Cuándo es el feriado por el Día del Empleado de Comercio en 2025

A la espera de un nuevo día de descanso establecido por el calendario oficial, algunos argentinos tendrán un nuevo feriado en el marco del Día del Empleado de Comercio, que implicará que muchos trabajadores descansen y, por lo tanto, algunos comercios no abrirán. La jornada en conmemoración de los trabajadores de comercio este año fue trasladado.

El sindicato comandado por Armando Cavalieri decidió que el feriado por el Día del Empleado de Comercio 2025 del 26 de septiembre, sea trasladado al lunes 29 para formar un fin de semana largo. El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, el 11 de noviembre de 2009.

