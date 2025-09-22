Río Negro presente en la FIT: una provincia, cuatro regiones y todos sus encantos

ATUR impulsa la marca Río Negro con acciones que buscan fortalecer la identidad turística de la provincia en el mercado nacional e internacional.

Desde la Cordillera hasta el mar, pasando por los Valles y la Estepa, Río Negro guarda una propuesta turística diversa y complementaria, con destinos y actividades para disfrutar durante todo el año. Esta riqueza será la carta de presentación de la provincia en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que reunirá a profesionales, destinos y operadores de todo el mundo en Buenos Aires.

“La intención es lograr que la marca Río Negro se destaque aún más dentro de esta gran feria, que es la más importante de Argentina, la primera en Latinoamérica y también la cuarta a nivel mundial en materia turística. Queremos levantar la vara año tras año. Desde ATUR buscamos aportar valor a la propuesta de la Secretaría de Turismo y al stand provincial”, explicó Diego Piquín, director de ATUR (Agencia de Turismo de Río Negro).

Río Negro este año estará como cada año, dentro del stand regional de toda la Patagonia y comparten un gran espacio con las otras cinco provincias de la región. En ese contexto ATUR tendrá un stand que tiene cierta autonomía. Es decir, además de los servicios o prestaciones que ofrece el stand regional, como un gran escenario general en donde se pueden dar charlas y brindar información sobre la provincia, el espacio cuenta con identidad propia.

«El stand dispone de escritorios para las cuatro regiones de la provincia, cada una identificada e individualizada para que pueda mostrar su propuesta a nivel de municipios o prestadores, además de su propio contenido audiovisual. También hay algunos espacios comunes: un photo opportunity, una barra gastronómica para generar microcharlas y degustaciones. Además, llevamos una propuesta con óculos y videos 360 para interactuar con la gente», contó.

El stand de Río Negro en FIT reunirá experiencias interactivas, degustaciones y propuestas inmersivas para mostrar la riqueza de la provincia.

Esto está pensado sobre todo para el sábado y domingo, que es cuando la feria está abierta al público. Ahí la actividad pasa más por el show, la promoción, mostrar gastronomía, productos típicos como vino, chocolate, cerveza, cosas ricas. El lunes y martes el foco está en los vínculos con profesionales y empresas del sector.

«Vengo manteniendo agenda con líneas aéreas, con operadores turísticos con algunos otros destinos, para empezar a trabajar potenciales alianzas en mercados más lejanos, sobre todo de cara al verano. Esa parte tiene que ver con la agenda más de trabajo, de back office, una parte necesaria de nuestro trabajo: sentarse con cada uno de los actores y establecer planes de acción en busca de mejores resultados».

El arranque de ATUR

Conformada en agosto, ATUR (Agencia de Turismo de Río Negro) trabaja de manera articulada con la Secretaría de Turismo. “Estamos dando los primeros pasos y avanzando rápido para cumplir el objetivo de posicionar a Río Negro como marca turística, fortaleciendo y poniendo en evidencia los atractivos de nuestras regiones: la Costa, los Valles, la Estepa y la Cordillera”, señaló Piquín.

«La tarea que tenemos por delante es enorme, muy amplia, pero ya estamos desarrollando planes concretos. En este momento, con un foco puntual en FIT, trabajamos con agenda junto a formadores de opinión, prensa e influencers, que también estarán presentes, además de propuestas lúdicas y gastronómicas para seducir al público que visita la feria sábado y domingo», dijo Piquín.

Los atractivos de la costa a la cordillera

Playa todo el año

Sobre la Costa Atlántica, una serie de playas se convierten en una alternativa ideal para relajarse y respirar aire puro a orillas del mar. Desde El Cóndor, a 30 kilómetros de Viedma, hasta el Puerto del Este, es posible recorrer una de las rutas escénicas más bellas del país que reúne variadas playas tranquilas, dueñas de un encanto singular, donde las caminatas en la arena, los deportes de viento y el avistaje de fauna autóctona se transforman en una valiosa alternativa al típico chapuzón en el mar.

Camino de la Costa: playas extensas, acantilados y fauna marina que invitan a recorrer la costa atlántica rionegrina.

Las Grutas, el balneario más reconocido del sur cuenta con una importante infraestructura hotelera y las aguas más cálidas de la región, suma interesantes propuestas entre las que se destacan el avistaje embarcado de fauna marina, el buceo en las profundidades del mar y excursiones a las imperdibles como las legendarias Salinas del Gualicho. Con su tradicional gastronomía de productos frescos del Golfo San Matías. A pocos kilómetros de Sierra Grande, Playas Doradas despliega un paisaje único con más de 3.000 metros de costa balnearia de arenas finas y brillantes.

Paisajes al pie de la montaña

Al resguardo de la Cordillera de los Andes, con gran calidad hotelera, servicios de primer nivel y una destacada gastronomía, Bariloche cuenta con la infraestructura necesaria para recibir al turismo en cualquier época. Aunque es una de las estrellas del invierno gracias a la oferta de los Centros de Esquí, las jornadas más cálidas y los días más largos se transforman en la excusa perfecta para disfrutar las postales más lindas.

Rafting en los ríos cordilleranos: aventura y adrenalina en escenarios naturales únicos de la región Andina.

Entre las propuestas, se destacan las salidas embarcada, o las caminatas por los senderos de trekking más reconocidos del país, que inmersos en los bosques ofrecen distintos niveles de dificultad para principiantes y expertos, actividades que se complementan con una variada oferta gastronómica .

Por otra parte, El Bolsón, inmerso en un entorno más tranquilo, invita a conocer sus encantos naturales a través de distintas propuestas entre las que sobresalen las caminatas por el Bosque Tallado o el pintoresco Camino de los Nogales, experiencias que se integran a la reconocida oferta de Turismo de Bienestar que caracteriza a la ciudad.

Los Valles

En la región de los Valles, la zona productiva por excelencia, las chacras se convierten en sitios para conocer ya que permiten no sólo observar el proceso productivo sino también disfrutar de una paz y tranquilidad. Además, allí, la actividad vitivinícola cobra protagonismo gracias a las bodegas elaboradoras de vinos y sidras que abren sus puertas al turismo.

Bodegas con identidad patagónica: vinos de altura y experiencias enoturísticas que crecen año a año.

Estepa

Quienes busquen un plan diferente también podrán optar por la Estepa Rionegrina, la región por excelencia del Turismo Ferroviario, donde La Trochita propone un viaje a bordo de una emblemática formación a través de vías centenarias y el Tren Patagónico une el mar con el a cordillera.

Además el Turismo Rural se convierte en una alternativa fascinante que combina lugares de descanso con distintas actividades para adentrarse en los modos de vida de la región que se suman a propuestas como senderismo entre chacras y ríos, cicloturismo, cabalgatas o navegación para disfrutar de la naturaleza en movimiento.

La Estepa infinita: trenes históricos, turismo rural y paisajes que narran la identidad profunda de Río Negro.

Actividades para divertirse y disfrutar que permitirán conocer aún más todo lo que Rio Negro puede ofrecer en mataria turística y gastronómica para esta temporada y para todo el año en general.

Para conocer más sobre Río Negro, ingresá en www.turismo.rionegro.gov.ar o encontralo en Instagram como @rionegroturismo, en TikTok como @Turismoenrionegro o Facebook como Turismo Río Negro.